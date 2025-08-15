hőségidőjárásforróságkánikula

Olyan irdatlan hőség lesz, hogy kiadták a piros figyelmeztetést + videó

Az ország középső és déli vármegyéire piros fokozatú figyelmeztetést adott ki a HungaroMet. A napi középhőmérséklet meghaladhatja a 29 fokot. Ráadásul estére megérkezhet a vihar is.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 15. 17:52
Hőség - Budapest MTI Fotószerkesztõség Balogh Zoltán
A legmagasabb, piros fokozatú figyelmeztetést adta ki szombatra a HungaroMet Zrt. az ország középső és déli vármegyéire. Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Pest és Tolna vármegyében a napi középhőmérséklet meghaladhatja a 29 fokot.

Hét megyére is harmadfokú hőségriasztást adtak ki szombatra (Forrás: HungaroMet)
Másodfokú, narancs figyelmeztetés van érvényben Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Somogy, Vas, Veszprém és Zala vármegyére, mert ezekben az előrejelzés szerint 27 fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet szombaton.

Elsőfokú, sárga figyelmeztetéstadtak ki szombat éjfélig a magas középhőmérséklet miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, itt a napi középhőmérséklet 25 fok felett alakulhat.

A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint szombaton a késő délutáni, esti óráktól főként a Dunántúlon nő a zivatar valószínűsége, az erősebb cellákat viharos,

óránkénti 60-70 kilométeres széllökések, jégeső és intenzív csapadék kísérheti.

Zivatar veszélye miatt Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala vármegyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki, az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
