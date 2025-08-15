Tombol a kánikula, hétvégén 40 fok is jöhet + videó

Ma a tikkasztó napsütést csak kevés gomolyfelhő zavarhatja meg, csapadék sehol sem valószínű. A hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul, a kánikula már a délelőtti órákban is érezhető, délutánra pedig a legmelegebb értékek is elérhetők lesznek.

Kiadták a figyelmeztetést a nagy meleg miatt (Forrás: HungaroMet)

A meteorológusok figyelmeztetnek, hogy a tartós hőség különösen megterhelő lehet az idősek és a krónikus betegek számára, ezért fontos a bőséges folyadékbevitel és a tűző nap elkerülése a legforróbb órákban – írja a Köpönyeg.

A magas középhőmérséklet miatt első- és másodfokú, citromsárga és narancssárga figyelmeztetés van érvényben az ország csaknem egész területén.

Vasárnap éjfélig harmadfokú hőségriasztást

rendelt el az országos tiszti főorvos az ország teljes területére.

Milyen idő lesz hétvégén?

Szombaton a ragyogó napsütés mellett helyenként gomolyfelhők is megjelennek, az északnyugati tájakon délutántól záporra, zivatarra is számítani lehet.

Estére az északnyugati szél többfelé megerősödik, de a levegő tovább forrósodik:

a maximumok országszerte 35–40 fok körül alakulnak,

ezzel tetőzik a kánikula.

Vasárnap egy gyenge hidegfront érkezik, amely több helyen is hozhat esőt, záport, zivatart, és az északnyugati szél sokfelé erőssé válik.

A hőség mérséklődik, de még így is 29–36 fokos maximumokkal zárul a hét, ami a forró napok után már érezhető felfrissülést adhat.