Tombol a kánikula, hétvégén 40 fok is jöhet + videó

Ma a tikkasztó napsütést csak kevés gomolyfelhő zavarhatja meg, csapadék sehol sem valószínű. A hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul, a kánikula már a délelőtti órákban is érezhető, délutánra pedig a legmelegebb értékek is elérhetők lesznek.
A meteorológusok figyelmeztetnek, hogy a tartós hőség különösen megterhelő lehet az idősek és a krónikus betegek számára, ezért fontos a bőséges folyadékbevitel és a tűző nap elkerülése a legforróbb órákban – írja a Köpönyeg.
A magas középhőmérséklet miatt első- és másodfokú, citromsárga és narancssárga figyelmeztetés van érvényben az ország csaknem egész területén.
Vasárnap éjfélig harmadfokú hőségriasztást
rendelt el az országos tiszti főorvos az ország teljes területére.
Milyen idő lesz hétvégén?
Szombaton a ragyogó napsütés mellett helyenként gomolyfelhők is megjelennek, az északnyugati tájakon délutántól záporra, zivatarra is számítani lehet.
Estére az északnyugati szél többfelé megerősödik, de a levegő tovább forrósodik:
a maximumok országszerte 35–40 fok körül alakulnak,
ezzel tetőzik a kánikula.
Vasárnap egy gyenge hidegfront érkezik, amely több helyen is hozhat esőt, záport, zivatart, és az északnyugati szél sokfelé erőssé válik.
A hőség mérséklődik, de még így is 29–36 fokos maximumokkal zárul a hét, ami a forró napok után már érezhető felfrissülést adhat.