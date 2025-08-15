hidegfrontidőjárászivataridőjárásjelentészáporkánikula

Tombol a kánikula, hétvégén 40 fok is jöhet + videó

A Köpönyeg előrejelzése szerint pénteken szinte zavartalan napsütésre és perzselő melegre számíthatunk, a hétvégén pedig tovább fokozódik a forróság, mielőtt egy gyenge hidegfront változást hozna.

2025. 08. 15. 6:39
Belváros hőség kánikula Polyák Attila
Ma a tikkasztó napsütést csak kevés gomolyfelhő zavarhatja meg, csapadék sehol sem valószínű. A hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul, a kánikula már a délelőtti órákban is érezhető, délutánra pedig a legmelegebb értékek is elérhetők lesznek.

Kiadták a figyelmeztetést a nagy meleg miatt (Forrás: HungaroMet)

A meteorológusok figyelmeztetnek, hogy a tartós hőség különösen megterhelő lehet az idősek és a krónikus betegek számára, ezért fontos a bőséges folyadékbevitel és a tűző nap elkerülése a legforróbb órákban – írja a Köpönyeg.

A magas középhőmérséklet miatt első- és másodfokú, citromsárga és narancssárga figyelmeztetés van érvényben az ország csaknem egész területén.

Vasárnap éjfélig harmadfokú hőségriasztást

rendelt el az országos tiszti főorvos az ország teljes területére.

 

Milyen idő lesz hétvégén?

Szombaton a ragyogó napsütés mellett helyenként gomolyfelhők is megjelennek, az északnyugati tájakon délutántól záporra, zivatarra is számítani lehet.

Estére az északnyugati szél többfelé megerősödik, de a levegő tovább forrósodik:

a maximumok országszerte 35–40 fok körül alakulnak,

ezzel tetőzik a kánikula.

Vasárnap egy gyenge hidegfront érkezik, amely több helyen is hozhat esőt, záport, zivatart, és az északnyugati szél sokfelé erőssé válik.

A hőség mérséklődik, de még így is 29–36 fokos maximumokkal zárul a hét, ami a forró napok után már érezhető felfrissülést adhat.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Polyák Attila)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
