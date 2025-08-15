Alattomos ellenzéki hergelés megy az iskolákban, ennek megálljt kell parancsolni

– Elmúlt 25 éves az Oktatási Jogok Biztosának Hivatala (OJBH), biztos úr pedig már az indulás óta vezeti a szervezetet. Hogyan emlékszik vissza a kezdetekre?

– Az első Orbán-kormány találta ki 1999-ben, hogy az oktatásban jó lenne létrehozni egy ombudsman típusú intézményt. Mint azt Pokorni Zoltán akkori oktatási miniszter elmagyarázta, azért alkották meg ezt a hivatalt és a pozíciómat, mert vannak az oktatásban olyan konfliktusok, amelyeket jogilag is meg kell vizsgálni.

Ez az intézmény egy hungarikum, hiszen a világon sehol nincs ilyen, ahol az óvodától az egyetemig fogadják az oktatás világából érkező panaszokat.

Hosszas folyamat után az játszott döntő szerepet a kiválasztásomban, hogy a kisebbségi ombudsman munkatársaként oktatási kérdésekkel foglalkoztam, így volt valamennyi tapasztalatom a munkakör elkezdésekor.

Aáry-Tamás Lajos oktatási ombudsman mindig mindenkivel őszintén beszél (Fotó: Csudai Sándor)

– Az ön végzettsége jogász. Hogyan tudta összehangolni a jog és az oktatás területét?

– Különleges volt számomra a pedagógia világának szolgáltatni, hiszen ez teljesen más a jog területéhez képest. A vizsgálatokat úgy kellett megszerveznünk, hogy a pedagógusok értsék és elfogadják a szempontjainkat, mert a jogszabályokat akkor is be kell tartani, ha egyesek nem vesznek róluk tudomást. Sokat dolgoztunk azon, hogy ne utálják meg a jogot, hanem inkább segítségnek tekintsék a konfliktusok feloldásában. Gyakran fel sem tűnik valakinek, ha megsértik a jogait, csak valamilyen furcsa helyzetben találja magát, bántja, ami vele történt.

Ha belegondol, azért kapom az államtól a fizetésemet, hogy az állampolgárt megvédjem az állami intézménnyel vagy szolgáltatóval szemben.

– Mit tud ezért tenni? Milyen eszközökhöz nyúlhat?

– Civil technikáim és eszközeim vannak: személyes egyeztetéseket kezdeményezek, széles a vizsgálati jogköröm, minden papírba belenézhetek. Ha jogsértést állapítok meg, akkor megfogalmazok ajánlásokat, amelyek ugyan nem kötelező érvényűek, ennek ellenére a döntő többségüket elfogadják. Amit nem fogadtak el, annak többnyire pénz állt a hátterében, az elmúlt negyedszázadban csupán három ajánlásommal történt ilyen. Tettem jogalkotási javaslatokat is az oktatási ügyekben érintett minisztériumoknak, amelyek közül mindegyiket elfogadták.