Így befolyásolja mindannyiunk életét az alaszkai Putyin–Trump-találkozó

Augusztus 15-én, magyar idő szerint 21.30-kor sor kerül az amerikai–orosz csúcsra. A tárgyalások helyszíne az alaszkai Anchorage-ban található Elmendorf–Richardson katonai bázis lesz, és a világ feszülten várja a Putyin–Trump találkozó fejleményeit – számolt be róla az Origó. Az Egyesült Államok és Oroszország, vagy korábban a Szovjetunió vezetőinek találkozói mindig is kiemelt figyelmet kaptak a világpolitikában. Ezek a csúcstalálkozók gyakran fordulópontot jelentettek a két nagyhatalom kapcsolatában és befolyásolták a globális geopolitikai helyzetet. Trump és Putyin találkozója az elmúlt évtizedek legfontosabb amerikai–orosz egyeztetése.

Az alaszkai Putyin–Trump-találkozó kulcsfontosságúnak ígérkezik

Alaszka, Putyin és Trump egymásnak feszül

A szakértő szerint alapvetően négy lehetséges forgatókönyv van, ami kibontakozhat. Az egyik, hogy megegyeznek, a második eshetőség, hogy nem történik semmi. A harmadik forgatókönyv, hogy negatív kimenetele lesz a találkozónak: összevesznek, vagy olyan eredmény nélkül zárul a találkozó, hogy Trump élni fog a korábbi ultimátumával és szankciókkal lép fel Moszkvával szemben. A negyedik opció, – ami a mainstream sajtóban is megjelent – hogy olyan alkut kötnek az elnökök, ami az ukrán pozíciók feladásával jár, és amit megpróbálnak majd Ukrajnára kényszeríteni. Ezek az opciók a skála különböző pontjain helyezkednek el, eltérő valószínűséggel.

Az igazság az, hogy ha más találkozókat, – legmagasabb szintű találkozókat – nézzük az elmúlt évtizedekből, akkor azok soha nem jártak azonnali eredménnyel. Tehát a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy nem lesz eredménye a találkozónak.

– latolgatta a lehetséges forgatókönyvek esélyeit a szakértő.