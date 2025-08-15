OroszországSzovjetunióUkrajnaTrumpTrump-Putyinszankciókalaszkaorosz-ukrán háború

Így befolyásolja mindannyiunk életét az alaszkai Putyin–Trump-találkozó

Az egész világ figyelme a közelgő amerikai–orosz csúcsra irányul, amelyet Alaszkában tartanak augusztus 15-én este. A Putyin–Trump-találkozó kulcsfontosságúnak ígérkezik mind az orosz–ukrán háború, mind az amerikai–orosz viszony alakulása szempontjából. Az alaszkai megbeszélésekkel kapcsolatban Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója nyilatkozott az Origónak.

Magyar Nemzet
Forrás: Origó2025. 08. 15. 17:29
Trump és Putyin találkozója az elmúlt évtizedek legfontosabb amerikai–orosz egyeztetése
Trump és Putyin találkozója az elmúlt évtizedek legfontosabb amerikai–orosz egyeztetése Fotó: SAUL LOEB Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Augusztus 15-én, magyar idő szerint 21.30-kor sor kerül az amerikai–orosz csúcsra. A tárgyalások helyszíne az alaszkai Anchorage-ban található Elmendorf–Richardson katonai bázis lesz, és a világ feszülten várja a Putyin–Trump találkozó fejleményeit – számolt be róla az Origó. Az Egyesült Államok és Oroszország, vagy korábban a Szovjetunió vezetőinek találkozói mindig is kiemelt figyelmet kaptak a világpolitikában. Ezek a csúcstalálkozók gyakran fordulópontot jelentettek a két nagyhatalom kapcsolatában és befolyásolták a globális geopolitikai helyzetet. Trump és Putyin találkozója az elmúlt évtizedek legfontosabb amerikai–orosz egyeztetése. 

Az alaszkai Putyin–Trump találkozó kulcsfontosságúnak ígérkezik
Az alaszkai Putyin–Trump-találkozó kulcsfontosságúnak ígérkezik
Fotó: CHRISTOPHER FURLONG / POOL/AFP

Alaszka, Putyin és Trump egymásnak feszül

A szakértő szerint alapvetően négy lehetséges forgatókönyv van, ami kibontakozhat. Az egyik, hogy megegyeznek, a második eshetőség, hogy nem történik semmi. A harmadik forgatókönyv, hogy negatív kimenetele lesz a találkozónak: összevesznek, vagy olyan eredmény nélkül zárul a találkozó, hogy Trump élni fog a korábbi ultimátumával és szankciókkal lép fel Moszkvával szemben. A negyedik opció, – ami a mainstream sajtóban is megjelent – hogy olyan alkut kötnek az elnökök, ami az ukrán pozíciók feladásával jár, és amit megpróbálnak majd Ukrajnára kényszeríteni. Ezek az opciók a skála különböző pontjain helyezkednek el, eltérő valószínűséggel. 

Az igazság az, hogy ha más találkozókat, – legmagasabb szintű találkozókat – nézzük az elmúlt évtizedekből, akkor azok soha nem jártak azonnali eredménnyel. Tehát a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy nem lesz eredménye a találkozónak. 

– latolgatta a lehetséges forgatókönyvek esélyeit a szakértő.

Ha nincs eredmény, jöhetnek a szankciók? 

Donald Trump az augusztus 15-én esedékes tárgyalást egy sakkjátszmához hasonlította, és elmondta, hogy ha előrelépés nélkül zárul az amerikai–orosz csúcs, akkor nyitott lesz további szankciók bevezetésére Oroszország ellen. A belengetett szankciókról a Magyar Nemzet írt bővebben. 

Arról, hogy 

  • mi lehet a következő lépés a Trump–Putyin-csúcs után?
  • az orosz külügyminiszter CCCP-s pólóban adott interjút

és magát a teljes interjút Bendarzsevszkij Antonnal, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatójával ide kattintva érheti el.

Borítókép: Trump és Putyin találkozója az elmúlt évtizedek legfontosabb amerikai–orosz egyeztetése (Fotó: AFP)

add-square Trump és Putyin találkozója

Trump az alaszkai csúcs előtt Putyin szövetségesét is felhívta

Trump és Putyin találkozója 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEurópa

Tényleg közel az idő…

Bayer Zsolt avatarja

Óriási takarításra van szükség, szellemi-lelki fertőtlenítésre, másképpen soha nem szabadulunk meg ettől a pestistől…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu