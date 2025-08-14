Arne Slot tiszta vizet öntött a pohárba, ezen a poszton számít Szoboszlaira

Péntek este (21 óra, tv: Match4) az angol bajnokság címvédője, a Liverpool a Bournemouth csapatát fogadja a Premier League nyitó mérkőzésén. Idén már két magyarnak – Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos – szoríthatunk a Vörösök felnőttcsapatánál, míg Pécsi Ármint az utánpótlásban figyelhetjük. A Liverpool nyáron teljesen átalakult, a legfrissebb hírek szerint az olasz futball nagy ígérete, a 18 éves hátvéd, Giovanni Leoni is őket választotta. A klub főpróbája azonban nem sikerült a legjobban, miután a múlt vasárnapi angol Szuperkupa-meccsen az FA-kupa címvédője, a Crystal Palace büntetők után legyőzte a Liverpoolt.

Szoboszlai Dominik belőtte a tizenegyesét a Crystal Palace ellen, de a Liverpool győzelméhez ez is kevés volt (Fotó: NorthFoto/News Images via ZUMA Press Wire/Alfie Cosgrove)

Csütörtökön Arne Slot vezetőedzőt a Bournemouth-mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón az olasz Leoniról kérdezték először.

A klub már megegyezett vele, de a szerződéseket még nem írták alá a felek. Ennél többet nem mondhatok

– mondta Slot, majd a másik sajtóhírt nem szerette volna kommentálni, miszerint Marc Guéhi, a Crystal Palace csapatkapitánya is csatlakozik a védelemhez. A holland ezután a felkészülésről beszélt.

– Még sokat kell fejlődnünk, számos kezdőjátékost vesztettünk el, új játékosokat kellett beépítenünk, de jó úton vagyunk, és készen állunk a Premier League rajtjára! Nehéz idényre számítok, a fő riválisaink is rendkívül jól erősítettek, nem csak mi voltunk aktívak a piacon.

Slot beszélt Kerkez korábbi csapatáról, a Cseresznyésekről is.

– A Bournemouth nagyon erős csapat, az előző évadban 3-0-ra nyertünk az Anfielden, de ha megnézzük a mérkőzést, akkor az eredmény csalóka. Lőttek egy lesgólt, és a szünet után a háromgólos hátrányban is mentek előre, imádom ezt a mentalitást, nagyon jó csapatról beszélünk.

Arne Slot Szoboszlai Dominikról is beszélt a sajtótájékoztatón (Fotó: AFP/Glyn Kirk)

Szoboszlai Dominik is téma volt Arne Slotnál

Az előszezonban nagy kérdés volt, hogy Szoboszlai az új érkezők – különösen Florian Wirtz leigazolása – után a középpályán hol fog játszani. Az eddigi meccsek alapján egy új szerepben, hatosként tűnt fel a magyar válogatott csapatkapitánya. Ezen a poszton a spanyol Athletic Bilbao ellen remek játékot produkált, az angol sajtó már-már Steven Gerrard legendás passzait vélte felfedezni a nyolcas mezben. A vasárnapi, Crystal Palace elleni találkozón a régi posztján, tízesként is láthattuk a hajrában, amikor a támadósorban cserék voltak. Slot végül a csütörtöki sajtótájékoztatón tiszta vizet öntött a pohárba.

Mindkét szerepet nagyon jól tudja játszani. Van még mit javítania, de Szoboszlai legkiemelkedőbb tulajdonsága a nyomásgyakorlás, ebben kevés jobb van nála a világon.

Tízesként több területe van a kapu előtt, de persze neki is alkalmazkodnia kell a játékunkhoz, gondolok itt például a hosszú labdáira. A Palace elleni nem a legjobb meccse volt, ugyanakkor azt kár lenne vitatni, hogy nagyon jó felkészülése volt