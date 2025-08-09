A Liverpool egyik fő kiszemeltje a Vörösök vesztét akarja

Nagy volt a játékosmozgás a Liverpoolnál a nyáron, távozókból és érkezőkből is akadt bőven. Még várhatóan lesz is mindkettőből, például Darwin Núnezt hamarosan bemutathatja az al-Hilal, ha pedig a Newcastle talál egy csatárt, akivel pótolni tudná Alexander Isakot, akkor a Liverpool hadjáratot indíthat a svéd futballistáért . De a Vörösöknek nemcsak a támadósorukat kellene megerősíteniük, a csapat védekezésébe sok hiba csúszik, arról nem is beszélve, hogy egy-egy sérüléssel nagyon nehéz helyzetbe kerülnének. Jarrell Quansah a nyáron a Bayer Leverkusenhez igazolt, Joe Gomez újra kidőlt a sorból. És tulajdonképpen már csak két bevethető játékosuk maradt, Virgil van Dijk és Ibrahima Konaté, akik közül utóbbi minden idényben kihagy legalább 5-8 mérkőzést, ráadásul a jövője is kérdéses. A hosszabbításról szóló tárgyalások eddig kudarcba fulladtak, miközben 2026-ban már lejár a szerződése, és a Real Madrid nem bánná, ha ezek után Spanyolországba költözne, azaz egy fillért sem kellene adnia a védőért.

Ibrahima Konaté minden idényben hiányzik néhány meccsről, ezért is kellene egy új védő a Liverpoolnak Fotó: CSM via ZUMA Press Wire/Cody Froggatt

Guéhi a Liverpoolt választaná

A Crystal Palace csapatkapitánya, Marc Guéhi jelenthetné a megoldást a Liverpoolnak, de a klub egyelőre nem áll közel kiszemeltje megszerzéséhez, előfordulhat, hogy megvárja, míg jövőre az angol játékost ingyen megszerezheti. Mindenesetre addig Guéhi a Vörösök ellenfele lesz, így vasárnap délután (16.00, tv: Spíler1) is, amikor a Premier League címvédője és az FA-kupa-győztes Crystal Palace összecsap egymással az Angol Szuperkupáért.

Nem véletlen, hogy Oliver Glasner pénteki sajtótájékoztatóján is Guéhi volt az egyik fő téma. Eberechi Eze pedig a másik, akit az Arsenal csábít.

– Eze biztosan játszani fog vasárnap. Marc is, ő lesz a csapatkapitány – szögezte le a Crystal Palace német menedzsere.

Marcot kell megkérdezniük, ha többet akarnak tudni a jövőjéről, végül is ez mindig a játékos döntése. Marc dönti el, hogy mit akar, nálunk természetesen mindenki azt akarja, hogy új szerződést írjon alá, de ez csak rajta múlik. Azt azonban sosem tudhatjuk, mi történik ebben az őrült átigazolási ablakban.

A The Guardian a közelmúltban arról számolt be, hogy Guéhi nem akar mindenáron távozni a nyáron a Palace-től, de ha mégis megtenné, akkor a Liverpoolt választaná, és nem a másik kérőjét, a Newcastle-t. Amelyik klub szeretne lecsapni rá, legalább 40 millió fontot át kellene utalnia a londoniaknak.