„Nagyon mély nyomot hagyott bennem” – a Liverpool új magyar játékosa a jövőjéről beszélt

Pécsi Ármin az első benyomásaival kapcsolatban elmondta, minden a lehető legnagyobb rendben ment.

Pécsi Ármin pazar védéssel mutatkozott be az Anfielden (Fotó: AFP/Darren Staples)

– Mindenki nagyon segítőkész és aranyos, könnyen ment a beilleszkedés, nemrégiben éppen azon nevettem, hogy volt egy kérdésem, s nem is tudtam hirtelen, kihez forduljak, mert annyi mindenki akart segíteni. Pedig az elején izgultam, más kultúra, más szokások, de egyszerűen akkora élmény minden nap ilyen profi együttes komplexumába belépni, ilyen klubhoz tartozni, hogy ha lenne bármi kis gondom, az eltörpülne mellette – mondta Pécsi a Nemzeti Sportnak.

A 20 éves kapus elárulta, izgatottan várta az edzésmunka kezdetét.

– Elképesztőek a tréningek, nagyszerűek a gyakorlatok, óriási a tempó, csak szuperlatívuszokban tudok beszélni a felkészülésről. Az pedig, hogy hemzseg a csapat a világklasszisoktól, nagyon inspirál. Látom magam előtt az utat, hogy kemény munkával hová lehet eljutni ebben a csapatban. Kellett néhány edzés, amíg megszoktam a sebességet, a letámadások intenzitását, hogy mindenki mennyire érti és olvassa a játékot. A támadók lövőtechnikája is más, pontosabban, erősebben helyezik a labdát a kapu sarkába, vagy éppen próbálkoznak kellemetlen, ütemtelen lövésekkel. De éppen ez az, ami ösztönöz, igyekszem magamra felhívni a figyelmet bravúrokkal vagy éppen stabil, nyugodt játékkal.

Pécsi Ármin minden meccsen védeni akar

Az Athletic Bilbao elleni hazai bemutatkozása során ziccert védett, az Anfielden való pályára lépést hihetetlenül különleges, óriási élménynek írta le.

De volt egy fura érzésem: mintha jártam volna már itt, mintha idevaló lennék. Nagyon mély nyomot hagyott bennem a hétfő, éreztem, hogy folytatnom kell a kemény munkát, mert én minden hazai meccsen itt akarok védeni! Fantasztikusak a szurkolók, ahogy buzdítják a csapatot, teljesen magával ragadott az érzés.

A kezdőcsapatba persze nem lesz könnyű beverekednie magát, Alisson Becker mellett Giorgi Mamardasvili is jócskán előtte van még a rangsorban.

– Már az átigazolásnál is elhangzott, hogy a liverpooli szerződés egy hosszú távú projekt első lépése, nem azért igazoltak le, hogy már ebben az idényben kiszorítsam az említett kapusokat. Mind a ketten világklasszisok, élmény nézni a játékukat. Próbálok minél több mindent ellesni tőlük, mit hogyan csinálnak, illetve hogyan állnak egyes helyzetekhez, hiszen a mentális felkészülés talán fontosabb is egy kapusnál, mint az erőnléti. Sok időt töltök velük, a kapusok edzése azért elég specifikus, így remélem, hogy sok mindent hasznosíthatok, s elérhetem majd a szintjüket.

Minden adva van ehhez, csak rajtam áll, hogy élek-e a lehetőséggel.

A Liverpool vasárnap a Crystal Palace elleni Community Shield-mérkőzéssel kezdi meg az új idényt – kérdés, Pécsi Ármin ott lesz-e a keretben, illetve milyen sorozatokban kaphat lehetőséget.