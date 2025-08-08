A Liverpool edzője tisztázta Szoboszlai csapattársának a helyzetét

Trófeával indíthatja a 2025/2026-os idényt a Liverpool, amelynek vezetőedzője, Arne Slot élne a kínálkozó lehetőséggel.

Arne Slot már nem számít Darwin Núnezre (Fotó: Paul Ellis/AFP)

– Jó, ha úgy kezdheted az idényt, ha nyersz valamit. Erre megvan az esélyünk, a Crystal Palace azonban nem könnyű ellenfél, megmutatta korábban, hogy egy meccsen nem egyszerű legyőzni.

Arne Slot megerősítette Darwin Núnez távozását

Ahogy arról korábban mi is írtunk, Darwin Núnez nagyon közel áll hozzá, hogy a szaúdi al-Hilal játékosa legyen, a holland szakember nem is úszta meg az ezzel kapcsolatos kérdés.

Mint tudják, nem beszélhetek azokról a futballistákról, akik nem a mieink. Hugo Ekitikéről például igen, akit mostanában igazoltunk. Elégedettek vagyunk a jelenlegi kerettel. Igen, távoztak játékosok, de vannak érkezők is, és a fiatalok is jól teljesítenek. Darwin távozhat, de még nincs semmi aláírva. Várnunk kell néhány napot, mielőtt pontot tehetünk az ügy végére.

Slot felelevenítette a legutóbbi Wembleyben tett kirándulást, amely során a Liverpool elbukta a Ligakupa-döntőt.

– Nem nézünk visszafelé, a Newcastle más rendszerben játszott, ugyanakkor a Crystal Palace akár hasonlóan futballozhat. Minden szabadrúgást arra használtak, hogy eljussanak a tizenhatoson belülre, a Palace ugyancsak veszélyes a pontrúgásoknál. Vasárnap már egy gól is sokat érhet – mondta Slot, hozzátéve, hogy Alexis Mac Allister ott lehet a kezdőcsapatban, arra viszont még nem áll készen, hogy kilencven percet játsszon.