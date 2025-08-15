FerencvárosPascal JansenRaul GustavoNew York City FC

Megvan az újabb ferencvárosi távozó, az egykori Fradi-edző tárt karokkal várta

Már a felkészülési időszak elejétől kezdve lehetett arról hallani, hogy lesznek további távozók az NB I-ben címvédő Ferencvárosnál. Egyet most meg is erősített a magyar bajnok, a brazil védő, Raul Gustavo a tengerentúlon folytatja.

Magyar Nemzet
2025. 08. 15. 17:59
Raul Gustavo (balra) nélkül folytatja a Ferencváros Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tavaly nyáron, még Pascal Jansen edzősködése idejében érkezett meg a Ferencvároshoz Raul Gustavo, akit a brazil Corinthianstól szerzett meg a magyar bajnok. A 26 éves védő 2024 októberében a Paks elleni bajnokin kulcscsonttörést szenvedett, részben ezért sem vált alapemberré a Fradinál, összesen 31 meccsen öltötte magára a zöld-fehér mezt.

Raul Gustavo 31 mérkőzésen három gólig jutott a Ferencváros mezében
Raul Gustavo 31 mérkőzésen három gólig jutott a Ferencváros mezében Fotó: Csudai Sándor

Raul Gustavo távozott

A Ferencváros jelenlegi vezetőedzője, Robbie Keane a nyári felkészülési időszakban sem számított a brazil játékosra, aki az ausztriai edzőtáborba sem tartott a kerettel. Azóta lehetett hallani Raul Gustavo lehetséges távozásáról, a New York City FC-ről pletykáltak lehetséges célállomásként, vagyis éppen korábbi trénere, Jansen vihette volna őt a tengerentúlra. Így is lett, a Fradi pénteken megerősítette, hogy továbbáll a klubtól a játékos, aki azóta már a New York City FC világoskék mezében is megmutatta magát.

A Transfermarkt szerint a Ferencváros jól járt Raul Gustavo eladásával: tavaly 180 ezer euróért érkezett, most egymillió euró fejében lett Jansenék játékosa.

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEurópa

Tényleg közel az idő…

Bayer Zsolt avatarja

Óriási takarításra van szükség, szellemi-lelki fertőtlenítésre, másképpen soha nem szabadulunk meg ettől a pestistől…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu