Megvan az újabb ferencvárosi távozó, az egykori Fradi-edző tárt karokkal várta

Tavaly nyáron, még Pascal Jansen edzősködése idejében érkezett meg a Ferencvároshoz Raul Gustavo, akit a brazil Corinthianstól szerzett meg a magyar bajnok. A 26 éves védő 2024 októberében a Paks elleni bajnokin kulcscsonttörést szenvedett, részben ezért sem vált alapemberré a Fradinál, összesen 31 meccsen öltötte magára a zöld-fehér mezt.

Raul Gustavo 31 mérkőzésen három gólig jutott a Ferencváros mezében Fotó: Csudai Sándor

Raul Gustavo távozott

A Ferencváros jelenlegi vezetőedzője, Robbie Keane a nyári felkészülési időszakban sem számított a brazil játékosra, aki az ausztriai edzőtáborba sem tartott a kerettel. Azóta lehetett hallani Raul Gustavo lehetséges távozásáról, a New York City FC-ről pletykáltak lehetséges célállomásként, vagyis éppen korábbi trénere, Jansen vihette volna őt a tengerentúlra. Így is lett, a Fradi pénteken megerősítette, hogy továbbáll a klubtól a játékos, aki azóta már a New York City FC világoskék mezében is megmutatta magát.

A Transfermarkt szerint a Ferencváros jól járt Raul Gustavo eladásával: tavaly 180 ezer euróért érkezett, most egymillió euró fejében lett Jansenék játékosa.