Csendes eszkaláció a Karib-térségben: az USA és Venezuela navigációs rendszereket bénít

A New York Times értesüléseire hivatkozva az Anadolu hírügynökség azt írja, hogy az Egyesült Államok és Venezuela egyaránt aktívan zavarja a globális helymeghatározó rendszerek működését a Karib-térségben. A lap forrásai úgy fogalmaztak: a Donald Trump amerikai elnök és Nicolás Maduro venezuelai államfő közötti feszült viszony „az elektronikus hadviselés látványos fokozódásához vezetett” a térségben.

Az Egyesült Államok és Venezuela a Karib-térségben szándékosan zavarja a globális helymeghatározó rendszereket Fotó: AFP

Az USA és Venezuela navigációs rendszereket bénít

A jelentés szerint mindkét ország hadserege elővigyázatossági lépésként blokkolja a műholdas navigációs jeleket, hogy egy esetleges támadást megelőzzön vagy megnehezítsen.