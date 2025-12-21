Csendes eszkaláció a Karib-térségben: az USA és Venezuela navigációs rendszereket bénít

A New York Times értesüléseire hivatkozva az Anadolu hírügynökség azt írja, hogy az Egyesült Államok és Venezuela egyaránt aktívan zavarja a globális helymeghatározó rendszerek működését a Karib-térségben. A lap forrásai úgy fogalmaztak: a Donald Trump amerikai elnök és Nicolás Maduro venezuelai államfő közötti feszült viszony „az elektronikus hadviselés látványos fokozódásához vezetett” a térségben.
Az USA és Venezuela navigációs rendszereket bénít
A jelentés szerint mindkét ország hadserege elővigyázatossági lépésként blokkolja a műholdas navigációs jeleket, hogy egy esetleges támadást megelőzzön vagy megnehezítsen.
Ez a taktika azonban komoly következményekkel jár: a GPS-jelek zavarása jelentősen növeli az ütközések és balesetek kockázatát a légi és tengeri közlekedésben. Ez a régió ráadásul a nemzetközi kereskedelem és turizmus egyik fontos csomópontja.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!