Donald Trumpvenezuelanavigációs rendszerEgyesült ÁllamokKarib-térségMaduro

Csendes eszkaláció a Karib-térségben: az USA és Venezuela navigációs rendszereket bénít

Az Egyesült Államok és Venezuela a Karib-térségben szándékosan zavarja a globális helymeghatározó rendszereket, hogy megelőzze az egymás elleni esetleges katonai csapásokat. A láthatatlan elektronikus hadviselés azonban nem marad következmények nélkül: a GPS-jelek blokkolása a civil légi és tengeri közlekedést is veszélyezteti.

Sebők Barbara
2025. 12. 21. 6:16
Globális feszültségek keresztüzében telt a nap
Globális feszültségek keresztüzében telt a nap Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A New York Times értesüléseire hivatkozva az Anadolu hírügynökség azt írja, hogy az Egyesült Államok és Venezuela egyaránt aktívan zavarja a globális helymeghatározó rendszerek működését a Karib-térségben. A lap forrásai úgy fogalmaztak: a Donald Trump amerikai elnök és Nicolás Maduro venezuelai államfő közötti feszült viszony „az elektronikus hadviselés látványos fokozódásához vezetett” a térségben.

Az Egyesült Államok és Venezuela a Karib-térségben szándékosan zavarja a globális helymeghatározó rendszereket
Az Egyesült Államok és Venezuela a Karib-térségben szándékosan zavarja a globális helymeghatározó rendszereket Fotó: AFP

Az USA és Venezuela navigációs rendszereket bénít

A jelentés szerint mindkét ország hadserege elővigyázatossági lépésként blokkolja a műholdas navigációs jeleket, hogy egy esetleges támadást megelőzzön vagy megnehezítsen. 

Ez a taktika azonban komoly következményekkel jár: a GPS-jelek zavarása jelentősen növeli az ütközések és balesetek kockázatát a légi és tengeri közlekedésben. Ez a régió ráadásul a nemzetközi kereskedelem és turizmus egyik fontos csomópontja.

Egy amerikai tisztviselő a lapnak elmondta, hogy a Stanford Egyetem által elemzett adatok alapján az elmúlt hónapokban több, a Karib-térségben állomásozó amerikai hadihajóról is kimutatták: a környezetükben zavarták a globális helymeghatározó jeleket. A zavarás azokon a területeken volt érzékelhető, ahol ezek az egységek tartózkodtak, ami arra utal, hogy tudatos katonai műveletről van szó. A másik oldalon a Spire Global műholdas adatelemző cég vizsgálatai arra jutottak, hogy 

a venezuelai fegyveres erők válaszul az amerikai katonai nyomásra szintén intenzív jelzavarásba kezdtek. 

Ezek az akciók Venezuela kritikus infrastruktúráját érintik, beleértve a katonai bázisokat, az olajfinomítókat és az erőműveket, vagyis az ország stratégiai jelentőségű létesítményeit. A jelentés hangsúlyozta: 

Az Egyesült Államok és Venezuela által alkalmazott hasonló taktikák következtében a jelzavarási tevékenységek hatóköre és intenzitása egyaránt megnövekedett. Ennek következményeként nemcsak katonai rendszerek, hanem civil hajók és repülőgépek navigációja is kiszámíthatatlanná vált a térségben.

A New York Times értékelése szerint a Karib-térségben tapasztalható fokozódó jelzavarás Donald Trump Maduroval szembeni nyomásgyakorló politikájának egyik legszembetűnőbb példája. A Trump-adminisztráció hivatalos álláspontja az, hogy az amerikai hadihajók – köztük a haditengerészet legmodernebb repülőgép-hordozója, az USS Gerald R. Ford – a kábítószer-kereskedelem ellen lépnek fel, amelyet a venezuelai kormány szervez és irányít.

Borítókép: Donald Trump és Nicolas Maduro (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekbors

Most jött el a döntő pillanat, Magyar Péter elbukta a választást

Felhévizy Félix avatarja

A Tisza Párt elnöke saját maga alatt vágja a fát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu