Amerika fokozza a nyomást, lefoglaltak egy olajszállító hajót

Donald Trump elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok lefoglalt egy olajszállító tartályhajót. Amerika az elmúlt időszakban fokozta a nyomást a dél-amerikai országgal szemben. Az akcióra Venezuela partjaitól nem messze került sor.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 7:23
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Forrás: AFP
Az amerikai elnök, Donald Trump a Fehér Házban beszélt róla, hogy az Egyesült Államok lefoglalt egy olajszállító tartályhajót.

Amerika fokozza a nyomást, Trump szerint megtartják az olajat
Amerika fokozza a nyomást, Trump szerint megtartják az olajat (Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds)

„Most foglaltunk le egy tankert Venezuela partjainál – egy hatalmas tankert, nagyon nagyot, valójában a legnagyobbat, amelyet valaha lefoglaltak” – mondta Trump az újságíróknak a Fehér Házban.

Pam Bondi főügyész a lefoglalásról készült videófelvétel közzétételekor a hajót „egy nyersolaj-szállító tartályhajóként” jellemezte, amelyet „Venezuelából és Iránból származó szankcionált olaj szállítására használtak”. Trump szerint Amerika megtartja az olajat, amely a hajón volt. 

Caracas gyorsan elítélte az akciót, nemzetközi kalózkodásnak nevezve azt. Korábban Nicolás Maduro elnök kijelentette, hogy Venezuela soha nem lesz olajgyarmat.

A Trump-adminisztráció az Egyesült Államokba irányuló kábítószer-kereskedelemmel vádolja Venezuelát, és az elmúlt hónapokban fokozta erőfeszítéseit Maduro elnök elszigetelésére.

A Brent nyersolaj ára szerdán kissé emelkedett, mivel a lefoglalás híre rövid távú ellátási aggodalmakat keltett. Az elemzők arra figyelmeztetnek, hogy a lépés veszélyeztetheti a szállítókat és tovább zavarhatja Venezuela olajexportját.

Pam Bondi, az Egyesült Államok igazságügyi minisztériumának vezetője elmondta, hogy a lefoglalást a Szövetségi Nyomozó Iroda, a hadügyminisztérium, a belbiztonsági minisztérium és az amerikai parti őrség koordinálta.

„Az olajszállító tartályhajót az Egyesült Államok évek óta szankcionálja, mivel részt vesz egy külföldi terrorszervezeteket támogató illegális olajszállító hálózatban” – írta az ország legfőbb ügyésze az X-en. A Bondi által megosztott felvételen egy katonai helikopter lebegett egy nagy hajó felett, majd a katonák kötelekkel ereszkedtek le a fedélzetre. 

Egy magas rangú katonai tisztviselő szerint a műveletben használt helikopterek a USS Gerald Fordról, a világ legnagyobb repülőgép-hordozójáról indultak, amelyet a múlt hónapban küldtek a Karib-térségbe.

Két helikopter, a parti őrség tíz tagja és tíz tengerészgyalogos, valamint különleges erők vettek részt a műveletben.

A Vanguard Tech tengeri kockázatelemző cég a Skipper néven azonosította a hajót, és közölte, hogy úgy vélik, a hajó hosszú ideje „hamisította” a pozícióját – vagyis hamis adatokat sugárzott.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

