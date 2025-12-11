Amerika fokozza a nyomást, lefoglaltak egy olajszállító hajót

Az amerikai elnök, Donald Trump a Fehér Házban beszélt róla, hogy az Egyesült Államok lefoglalt egy olajszállító tartályhajót. Amerika az elmúlt időszakban fokozta a nyomást a dél-amerikai országgal szemben – írja az Origo.

Amerika fokozza a nyomást, Trump szerint megtartják az olajat (Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds)

„Most foglaltunk le egy tankert Venezuela partjainál – egy hatalmas tankert, nagyon nagyot, valójában a legnagyobbat, amelyet valaha lefoglaltak” – mondta Trump az újságíróknak a Fehér Házban.

Pam Bondi főügyész a lefoglalásról készült videófelvétel közzétételekor a hajót „egy nyersolaj-szállító tartályhajóként” jellemezte, amelyet „Venezuelából és Iránból származó szankcionált olaj szállítására használtak”. Trump szerint Amerika megtartja az olajat, amely a hajón volt.

Caracas gyorsan elítélte az akciót, nemzetközi kalózkodásnak nevezve azt. Korábban Nicolás Maduro elnök kijelentette, hogy Venezuela soha nem lesz olajgyarmat.