Feszült a helyzet: felszálltak az amerikai vadászgépek

Az Egyesült Államok a Venezuelai-öböl térségébe vezényelt két F/A–18 Super Hornet vadászgépet, amelyek mintegy harminc percen át repültek a nemzetközi légtérben, minden eddiginél közelebb kerülve Venezuela határához. Noha amerikai védelmi illetékesek szerint csupán „szokásos kiképzőrepülésről” volt szó, a térségben hónapok óta tapasztalható katonai eszkaláció fényében a lépés nyílt politikai-katonai jelzésként is felfogható.

Magyar Nemzet
2025. 12. 10. 7:36
A COWBOY11 jelzésű, négy F/A–18 Hornetből álló kötelék Fotó: AFP
Az Associated Press adatai és a Flightradar24 radarjele alapján a két amerikai F/A–18-as vadászgép kedden mintegy 30 percen át repült Venezuela északi vizei felett. A Fox News szerint ez volt az eddigi legközelebbi ismert amerikai repülőgép-manőver a venezuelai légtér közelében. Egy név nélkül nyilatkozó amerikai védelmi tisztviselő a lapnak azt mondta: a bevetés célja mindössze a vadászgépek működési hatótávolságának demonstrálása volt. Azt azonban nem árulta el, hogy a gépek felfegyverkezve repültek-e – írja az Origo.

Az amerikai védelmi minisztérium felvétele a USS Mahan és USS Bainbridge rombolókról, valamint a USS Gerald R. Fordra leszálló F/A–18-asról az Atlanti-óceán egy meg nem nevezett térségében
Az amerikai védelmi minisztérium felvétele a USS Mahan és USS Bainbridge rombolókról, valamint a USS Gerald R. Fordra leszálló F/A–18-asról az Atlanti-óceán egy meg nem nevezett térségében Fotó: TRINITI LERSCH / DoD

Az Egyesült Államok már korábban is végzett repüléseket Venezuela közelében B–52-es és B–1-es bombázókkal, de egyik sem közelítette meg annyira az ország határát, mint a most bevetett F/A–18-asok – idézi fel a Fox News.

Az akció hátterében az amerikai drogellenes hadműveletek fokozódása áll. Mint írják, szeptemberben hajtották végre az első amerikai csapást egy állítólag Venezuelából induló kábítószercsempész-hajó ellen.

A portál szerint a feszültség novemberben tovább nőtt, miután Donald Trump arra utasította az amerikai légitársaságokat, hogy kezeljék lezártként a venezuelai légteret, összhangban az FAA korábbi figyelmeztetéseivel.

A Fox News által idézett szakértők szerint Venezuela katonai képességei messze elmaradnak a propagandában bemutatott szinttől.

Isaias Medina volt venezuelai diplomata úgy fogalmazott: a venezuelai hadsereg „papíron erősebbnek tűnik, mint a valóságban”.

Mint arról korábban beszámoltunk, Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok szárazföldi célpontokra is kiterjedő légicsapásokat indít a latin-amerikai drogkartellek elleni harc részeként.

Borítókép: A COWBOY11 jelzésű, négy F/A–18 Hornetből álló kötelék (Fotó: AFP)

 

