Feszült a helyzet: felszálltak az amerikai vadászgépek

Az Associated Press adatai és a Flightradar24 radarjele alapján a két amerikai F/A–18-as vadászgép kedden mintegy 30 percen át repült Venezuela északi vizei felett. A Fox News szerint ez volt az eddigi legközelebbi ismert amerikai repülőgép-manőver a venezuelai légtér közelében. Egy név nélkül nyilatkozó amerikai védelmi tisztviselő a lapnak azt mondta: a bevetés célja mindössze a vadászgépek működési hatótávolságának demonstrálása volt. Azt azonban nem árulta el, hogy a gépek felfegyverkezve repültek-e – írja az Origo.

Az amerikai védelmi minisztérium felvétele a USS Mahan és USS Bainbridge rombolókról, valamint a USS Gerald R. Fordra leszálló F/A–18-asról az Atlanti-óceán egy meg nem nevezett térségében Fotó: TRINITI LERSCH / DoD

Az Egyesült Államok már korábban is végzett repüléseket Venezuela közelében B–52-es és B–1-es bombázókkal, de egyik sem közelítette meg annyira az ország határát, mint a most bevetett F/A–18-asok – idézi fel a Fox News.