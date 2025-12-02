Rendkívüli

Stabilan vezet a Fidesz, üvegplafon a Tisza felett

Nicolás MadurovenezuelaDonald Trump

Háború jöhet? Maduro úgy fest a végsőkig is elmegy

A venezuelai elnök a fővárosban összegyűlt tömeg előtt mondott beszédet. Nicolás Maduro békére szólított fel és teljes hűséget fogadott népének a fokozódó feszültségek közepette. Amerika jelentős katonai erőket vezényelt a térségbe, hogy felvegye a harcot a drogkereskedőkkel szemben.

Magyar Nemzet
2025. 12. 02. 9:00
Fotó: KAMIL KRZACZYNSKI Forrás: AFP
A venezuelai elnöki palota előtt tüntetők gyűltek össze, akik támogatásukról biztosították az elnököt. Nicolás Maduro a tömeg előtt elmondott beszédében hangsúlyozta, hogy nem lesz Venezuela az Egyesült Államok gyarmata és újra hűséget fogadott népének – írja az Origo

Maduro nem élt a felkínált szabad elvonulással
Maduro nem élt a felkínált szabad elvonulással 
Fotó: JIM WATSON / AFP

A hétfői tüntetésre akkor került sor, amikor Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban találkozott nemzetbiztonsági csapatával, hogy megvitassák a „következő lépéseket”  Venezuela kapcsán – jelentették médiaértesülések. Maduro a caracasi elnöki palota előtt venezuelai zászlókat lengető tömeghez szólva azt mondta, hogy országa békét akar, de csak egy olyan békét, „amelyben szuverenitás, egyenlőség és szabadság van”.

A Trump-adminisztráció nyomást gyakorol Venezuelára a Karib-térségben vezényelt katonai jelenléttel, amire a kábítószer-kereskedelem megállítása miatt van szükség. Caracas szerint az intézkedések célja Maduro kormányának megdöntése. Trump nemrég bejelentette, hogy lezárják Venezuela légterét

Az Egyesült Államok 15 000 katonát állomásoztatott a régióban, és oda telepítette a világ legnagyobb repülőgép-hordozóját. Szeptember óta legalább 21 támadást hajtott végre állítólagos drogszállító hajók ellen a Karib-térségben és a Csendes-óceánon, legalább 83 ember halálát okozva.

Maduro és Trump telefonon egyeztetett 

Trump eközben vasárnap megerősítette, hogy telefonon beszélt Maduróval, de részleteket nem árult el, mondván, hogy a beszélgetés sem „jól, sem rosszul” nem ment.

Az ügyre rálátó források szerint Trump a november 21-i rövid telefonbeszélgetés során biztonságos kiutazást ajánlott Madurónak Venezuelából.

Maduro ugyan ezen források szerint azt mondta Trumpnak, hogy hajlandó elhagyni Venezuelát, feltéve, hogy ő és családtagjai teljes jogi amnesztiát kapnak, beleértve az összes amerikai szankció feloldását és a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) előtt folyó kiemelt ügyének lezárását.

Borítókép: Donald trump amerikai elnök és Nicolás Maduro venezuelai elnök (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

