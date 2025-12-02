Háború jöhet? Maduro úgy fest a végsőkig is elmegy

A venezuelai elnöki palota előtt tüntetők gyűltek össze, akik támogatásukról biztosították az elnököt. Nicolás Maduro a tömeg előtt elmondott beszédében hangsúlyozta, hogy nem lesz Venezuela az Egyesült Államok gyarmata és újra hűséget fogadott népének – írja az Origo.

Maduro nem élt a felkínált szabad elvonulással

Fotó: JIM WATSON / AFP

A hétfői tüntetésre akkor került sor, amikor Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban találkozott nemzetbiztonsági csapatával, hogy megvitassák a „következő lépéseket” Venezuela kapcsán – jelentették médiaértesülések. Maduro a caracasi elnöki palota előtt venezuelai zászlókat lengető tömeghez szólva azt mondta, hogy országa békét akar, de csak egy olyan békét, „amelyben szuverenitás, egyenlőség és szabadság van”.