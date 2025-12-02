Háború jöhet? Maduro úgy fest a végsőkig is elmegy

A venezuelai elnöki palota előtt tüntetők gyűltek össze, akik támogatásukról biztosították az elnököt. Nicolás Maduro a tömeg előtt elmondott beszédében hangsúlyozta, hogy nem lesz Venezuela az Egyesült Államok gyarmata és újra hűséget fogadott népének – írja az Origo.
A hétfői tüntetésre akkor került sor, amikor Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban találkozott nemzetbiztonsági csapatával, hogy megvitassák a „következő lépéseket” Venezuela kapcsán – jelentették médiaértesülések. Maduro a caracasi elnöki palota előtt venezuelai zászlókat lengető tömeghez szólva azt mondta, hogy országa békét akar, de csak egy olyan békét, „amelyben szuverenitás, egyenlőség és szabadság van”.
A Trump-adminisztráció nyomást gyakorol Venezuelára a Karib-térségben vezényelt katonai jelenléttel, amire a kábítószer-kereskedelem megállítása miatt van szükség. Caracas szerint az intézkedések célja Maduro kormányának megdöntése. Trump nemrég bejelentette, hogy lezárják Venezuela légterét.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!