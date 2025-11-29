Donald TrumpvenezuelaEgyesült Államok

Teljes légtérzárat rendelt el Donald Trump

Az amerikai elnök a közösségi oldalán tett bejelentést. Donald Trump figyelmeztetett minden légitársaságot és pilótát, hogy a Venezuela feletti légteret lezárta az Egyesült Államok.

Magyar Nemzet
2025. 11. 29. 17:54
Fotó: PETE MAROVICH Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Az elnök Truth Social közösségi oldalán közzétett rövid bejegyzésében hívta fel a figyelmet arra, hogy a Venezuela fölötti és körüli légiközlekedési teret lezárja az Egyesült Államok. Donald Trump szerint az Egyesült Államok szárazföldi akciója „nagyon közel van” a feltételezett venezuelai kábítószer-kereskedő szervezetek elleni sikerhez.

Donald Trump közösségi oldalán jelentette be a hírt
Donald Trump a közösségi oldalán jelentette be a hírt 
Fotó: PETE MAROVICH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

„Minden légitársaság, pilóta, kábítószer-kereskedő és embercsempész, kérem vegyék figyelembe, hogy a légtér Venezuela fölött és körül le lesz zárva teljes egészében” – írta Donald Trump, ami megerősítheti egy amerikai katonai művelet szándékát. Az amerikai elnök csütörtökön az amerikai hadsereg tagjainak hálaadás ünnepe alkalmából tartott videóbeszélgetésében azt mondta, hogy „nagyon közel van” az Egyesült Államok szárazföldi akciója a feltételezett venezuelai kábítószer-kereskedő szervezetek elleni sikerhez.

Az amerikai kormány a hét elején külföldi terrorszervezetté nyilvánította a Cartel des Soles nevű hálózatot, amely feltételezések szerint közel áll a venezuelai kormányhoz és Nicolas Maduro elnökhöz, és amely az Egyesült Államok szerint kulcsszerepet játszik a kábítószer-kereskedelemben.

Az utóbbi hetekben az amerikai haditengerészet komoly erőket összepontosított a dél-amerikai ország partjainak közelében, november első felében oda érkezett a világ legnagyobb és legmodernebb repülőgép-hordozója, a Gerald Ford, valamint kísérőköteléke.

 

Az Egyesült Államok katonasága szeptember eleje óta fokozza a nyomást Venezuelán. Már több mint tucatnyi tengeri csapást hajtott végre feltételezett kábítószer-csempész motorcsónakok ellen. Az akciókban több mint 80 ember halt meg, az amerikai kormány szerint a fellépésnek köszönhetően nagymértékben sikerült visszaszorítani a Venezuelából az Egyesült Államokba irányuló tengeri kábítószer-csempészetet.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

