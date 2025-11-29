Teljes légtérzárat rendelt el Donald Trump

Az elnök Truth Social közösségi oldalán közzétett rövid bejegyzésében hívta fel a figyelmet arra, hogy a Venezuela fölötti és körüli légiközlekedési teret lezárja az Egyesült Államok. Donald Trump szerint az Egyesült Államok szárazföldi akciója „nagyon közel van” a feltételezett venezuelai kábítószer-kereskedő szervezetek elleni sikerhez.

Donald Trump a közösségi oldalán jelentette be a hírt

Fotó: PETE MAROVICH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

„Minden légitársaság, pilóta, kábítószer-kereskedő és embercsempész, kérem vegyék figyelembe, hogy a légtér Venezuela fölött és körül le lesz zárva teljes egészében” – írta Donald Trump, ami megerősítheti egy amerikai katonai művelet szándékát. Az amerikai elnök csütörtökön az amerikai hadsereg tagjainak hálaadás ünnepe alkalmából tartott videóbeszélgetésében azt mondta, hogy „nagyon közel van” az Egyesült Államok szárazföldi akciója a feltételezett venezuelai kábítószer-kereskedő szervezetek elleni sikerhez.