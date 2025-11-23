Hat légitársaság törölte járatait ebbe az országba

Egyesült ÁllamokALAVközleménylégiközlekedés

Hat légitársaság szombaton törölte járatait Venezuelába, miután az Egyesült Államok figyelmeztette a polgári légiközlekedést a „katonai tevékenység fokozódására” az amerikai erők karibi telepítése kapcsán – közölte az AFP francia hírügynökséggel a Venezuelai Légitársaságok Szövetsége.

2025. 11. 23. 12:40
Az Avianca légitársaság egyik gépe (Fotó: AFP) Fotó: RONEN TIVONY Forrás: NurPhoto
A spanyol Iberia, a portugál TAP, a kolumbiai Avianca, a trinidadi Caribbean, a brazil GOL és a chilei Latam törölte járatait – közölte Marisela de Loaiza, az ALAV elnöke.

Az Egyesült Államok a világ legnagyobb repülőgép-hordozóját, valamint hadihajókból és vadászgépekből álló flottát küldött a Karib-térségbe kábítószer-ellenes műveletek végrehajtására, amit a venezuelai elnök, Nicolás Maduro olyan fenyegetésnek nevezett, amelynek célja az ő megbuktatása.

Pénteken az amerikai Szövetségi Légiközlekedési Hivatal (FAA) felszólította a venezuelai légtérben közlekedő repülőgépeket, hogy „fokozott óvatossággal” járjanak el „a biztonsági helyzet romlása és a katonai tevékenység fokozódása miatt Venezuelában és környékén”. 

A hivatal hangsúlyozta: 

A fenyegetések potenciális kockázatot jelenthetnek a repülőgépek számára minden magasságban, beleértve a repülés, az érkezés és a felszállás szakaszait is.

De Loaiza közlése szerint jelenleg a panamai Copa, a spanyol Air Europa, a török Turkish Airlines, valamint a venezuelai Laser és PlusUltra légitársaságok továbbra is közlekednek.

Szeptember óta az amerikai erők több mint húsz, kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított hajót támadtak meg a Karib-tengeren és a Keleti-Csendes-óceánon, ami 83 ember halálát okozta. Az ALAV közleményében arra kérte azokat, 

akik jegyet vásároltak a Venezuelába repülő különböző légitársaságoknál, és akiknek repülése a következő napokban vagy hetekben esedékes,

 hogy figyeljék légitársaságuk értesítéseit.

