Hat légitársaság törölte járatait ebbe az országba

A spanyol Iberia, a portugál TAP, a kolumbiai Avianca, a trinidadi Caribbean, a brazil GOL és a chilei Latam törölte járatait – közölte Marisela de Loaiza, az ALAV elnöke.

Többek között a kolumbiai Avianca légitársaság is törölte járatait Fotó: LUIS ACOSTA / AFP

Az Egyesült Államok a világ legnagyobb repülőgép-hordozóját, valamint hadihajókból és vadászgépekből álló flottát küldött a Karib-térségbe kábítószer-ellenes műveletek végrehajtására, amit a venezuelai elnök, Nicolás Maduro olyan fenyegetésnek nevezett, amelynek célja az ő megbuktatása.

Pénteken az amerikai Szövetségi Légiközlekedési Hivatal (FAA) felszólította a venezuelai légtérben közlekedő repülőgépeket, hogy „fokozott óvatossággal” járjanak el „a biztonsági helyzet romlása és a katonai tevékenység fokozódása miatt Venezuelában és környékén”.