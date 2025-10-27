Venezuela kormánya élesen bírálta az Egyesült Államokat és a karibi szigetországot, amiért közös hadgyakorlatot szerveznek, írja az Origo.
Itt kezdődhet az újabb háború
Az Egyesült Államok újabb hadihajót vezényelt a Karib-tenger térségébe, ezúttal Trinidad és Tobagóhoz, közvetlenül Venezuela partjai közelébe. Washington hivatalosan katonai gyakorlatról beszél, ám Caracas szerint a lépés nyílt provokáció, amely veszélyezteti a térség békéjét és stabilitását.
„Venezuela elítéli Trinidad és Tobago katonai provokációját, amelyet a CIA-val együttműködésben hajtanak végre, és amelynek célja, hogy háborút idézzen elő a Karib-térségben” – áll a Nicolás Maduro elnök vezette kormány közleményében. A CIA egyelőre nem reagált a vádakra.
Amerikai hadgyakorlat közvetlenül Venezuela közelében
A Pentagon közlése szerint a USS Gravely romboló a hét közepéig tartózkodik majd Trinidad fővárosa, Port of Spain közelében, ahol amerikai tengerészgyalogosok közös gyakorlatokat tartanak a helyi haderővel. A venezuelai kormány ezt „komoly fenyegetésnek” nevezte a karibi békére nézve.
Nem ez az első amerikai hadihajó, amely a térségbe érkezik: korábban a Gerald R. Ford repülőgép-hordozót is a Karib-tengerre vezényelték.
Trinidad és Tobago kormányfője, Kamla Persad-Bissessar támogatja az amerikai katonai jelenlétet, különösen a kábítószer-kereskedelem elleni műveleteket. Azonban sok helyi lakos és civil szervezet bírálja, hogy amerikai hadihajó kötött ki az ország vizein – írja az AP hírügynökség.
Caracas: Támadás készül
A Gravely érkezése után néhány órával Caracas közölte, hogy „egy csoport zsoldost” tartóztattak le, akiket a CIA-hoz kötnek. A venezuelai kormány szerint a csoport egy „hamis zászlós támadást” készült végrehajtani – vagyis olyan akciót, amelyet más szereplőre próbálnak rákenni.
Egy hamis zászlós támadás zajlik Trinidad és Tobago, illetve Venezuela területéről, amely célja, hogy teljes katonai konfrontációt provokáljon országunk ellen
– áll a Delcy Rodríguez alelnök által közzétett közleményben.
A venezuelai kormány azonban nem közölt konkrét bizonyítékokat a vádak alátámasztására.
Washington: kábítószer-ellenes műveletekről van szó
Az amerikai védelmi minisztérium szerint a Karib-térségben jelenleg nyolc hadihajó vesz részt egy nagyszabású, hetek óta tartó kábítószer-ellenes műveletben.
A Pentagon közlése szerint az akció során eddig tíz csempészhajót semmisítettek meg, és több tucat ember vesztette életét.
Donald Trump amerikai elnök korábban azzal vádolta Nicolás Maduro venezuelai vezetőt, hogy kapcsolatban áll a drogkartellekkel, és kábítószer-kereskedelemből finanszírozza rendszerét. Caracas ezt tagadja, viszont az Egyesült Államokat vádolja azzal, hogy puccsal akarja eltávolítani a baloldali kormányt.
