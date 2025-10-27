Itt kezdődhet az újabb háború

„Venezuela elítéli Trinidad és Tobago katonai provokációját, amelyet a CIA-val együttműködésben hajtanak végre, és amelynek célja, hogy háborút idézzen elő a Karib-térségben” – áll a Nicolás Maduro elnök vezette kormány közleményében. A CIA egyelőre nem reagált a vádakra.

Amerikai hadgyakorlat közvetlenül Venezuela közelében

A Pentagon közlése szerint a USS Gravely romboló a hét közepéig tartózkodik majd Trinidad fővárosa, Port of Spain közelében, ahol amerikai tengerészgyalogosok közös gyakorlatokat tartanak a helyi haderővel. A venezuelai kormány ezt „komoly fenyegetésnek” nevezte a karibi békére nézve.

Nem ez az első amerikai hadihajó, amely a térségbe érkezik: korábban a Gerald R. Ford repülőgép-hordozót is a Karib-tengerre vezényelték.

Trinidad és Tobago kormányfője, Kamla Persad-Bissessar támogatja az amerikai katonai jelenlétet, különösen a kábítószer-kereskedelem elleni műveleteket. Azonban sok helyi lakos és civil szervezet bírálja, hogy amerikai hadihajó kötött ki az ország vizein – írja az AP hírügynökség.