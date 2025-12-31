Zene, meditáció és emlékezés Nádler István életművének metszéspontjában

Nádler István a magyar neoavantgárd és absztrakt festészet egyik meghatározó alakja, akinek életműve a gesztusfestészet, a geometrikus absztrakció és a spirituális gondolkodás határterületein bontakozik ki. Művészetének középpontjában kezdettől fogva az egyensúly keresése áll. Nem a statikus harmónia érdekli, hanem az a törékeny, folyamatosan újrateremtett állapot, amelyben az ellentétek nem kioltják, hanem feltételezik egymást. Anyag és anyagon túli, gesztus és geometria, látható és láthatatlan, fizikai és metafizikai szféra kapcsolódik össze képein. A Rezonancia című kiállítás, amelyet a művész Tolnai Ottó emlékének ajánl, ennek az összetett festői és szellemi útnak néhány sűrű, egymásra hangolt metszetét mutatja be.

Nádler István több képén is visszatér az inga motívuma (A szerző felvétele)

Nádler István életműve folyamatos úton lét

A rezonancia itt nem pusztán formai vagy zenei metafora, hanem alapvető alkotói szemlélet. Az egymás mellett futó, egymásra felelő gesztusok, a párhuzamos síkok és finoman elmozduló struktúrák képi dialógusokat hoznak létre. Nádler képein a különbözőség nem konfliktus, hanem lehetőség: a fekete és a kék tónusok, a tömör és az oldott, a fegyelmezett geometria és az intuitív festői mozdulat, ecsetvonások egymást kiegyensúlyozó erőkként működnek.

A kiállítás egyik hangsúlyos egysége a meditáció, a transzcendencia és a misztika kérdéskörét járja körül.

A fekete felületek áthatolhatatlan tere, a kék színmezők nyitottsága és az ezek között közvetítő gesztusok mind a közép keresésének vizuális metaforái.

Az inga motívuma, amely több képen is visszatér (lásd: Kék inga), nemcsak mozgást, hanem döntés előtti lebegést is sugall. Nem véletlen, hogy Nádler a zsidó misztika alapművéhez, a Zohárhoz is kapcsolódik: a „minden eggyé lesz” gondolata festészetében nem megoldás, hanem folyamat. Ezt fedezhetjük fel az „…egy fordul minden irányba, Így minden eggyé lesz” című képen, amely ecsetvonásaival, színtónusaival és mértével ragadja meg figyelmünket.

A tárlat legmeghatóbb szekciója a barátságokhoz és szellemi szövetségekhez kapcsolódó hommage-művek sora. Tandori Dezső, Esterházy Péter, Bak Imre, Tolnai Ottó vagy Mulasics László nem idézetként, hanem belső rezonanciaként vannak jelen.

A Tandori Dezsőhöz kötődő személyes történet – a „levél majd jön” elmaradása és a halál utáni közös festés gesztusa világossá teszi: ezek a képek az emlékezés aktusai, festett párbeszédek élők és holtak között.