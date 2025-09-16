Trumpvenezuelaterroristakábítószer-kereskedelemamerikai hadseregrajtaütés

Az amerikai hadsereg ismét lecsapott a venezuelai kartellekre

A venezuelai kartellek ellen hajtottak végre újabb akciót a nemzetközi vizeken. Az amerikai hadsereg a művelet során olyan csempészeket vett célba, akik kábítószert próbáltak az Egyesült Államokba szállítani. Donald Trump egy felvételt osztott meg az eseményről, amelyet kinetikus csapásnak nevezett, és amely három férfi halálát okozta.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 7:49
Trump felvázolta, hogy a kartellek hogyan jelentenek fenyegetést az ország biztonságára Forrás: AFP
A Truth Social platformon Trump arról számolt be, hogy az ő utasítására indult el az amerikai hadsereg második beavatkozása, amely egy rendkívül erőszakos, pontosan beazonosított drogkartell ellen irányult, írja az Origo. A csapás idején a venezuelai elkövetők tiltott szállítmányt vittek Amerikába a nyílt tengeren keresztül – számolt be róla a Fox News.

Trump arról számolt be, hogy az ő utasítására indult el az amerikai hadsereg második beavatkozása
Trump arról számolt be, hogy az ő utasítására indult el az amerikai hadsereg második beavatkozása. Fotó: AFP

Az elnök hangsúlyozta, hogy ezek a kartellek komoly veszélyt jelentenek az Egyesült Államok biztonságára, külpolitikai érdekeire és létfontosságú stratégiai céljaira. 

A műveletben három terrorista vesztette életét, míg az amerikai katonák nem szenvedtek veszteséget. Trump kiemelte: az illegális drogkereskedelem évtizedek óta pusztítja az amerikai közösségeket, és emberek millióinak halálát okozta, ezért ennek véget kell vetni.

A mostani akciót megelőzően szeptember 2-án már végrehajtottak egy csapást a Tren de Aragua hajója ellen a Karib-tenger déli részén, ahol tizenegy gyanúsított terrorista halt meg. Hétfőn az elnök egyértelműen kijelentette, hogy véget vet a kábítószer-kereskedelemnek. 

Borítókép: Trump felvázolta, hogy a kartellek hogyan jelentenek fenyegetést az ország biztonságára (Fotó: AFP)

