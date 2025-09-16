Az amerikai hadsereg ismét lecsapott a venezuelai kartellekre

A Truth Social platformon Trump arról számolt be, hogy az ő utasítására indult el az amerikai hadsereg második beavatkozása, amely egy rendkívül erőszakos, pontosan beazonosított drogkartell ellen irányult, írja az Origo. A csapás idején a venezuelai elkövetők tiltott szállítmányt vittek Amerikába a nyílt tengeren keresztül – számolt be róla a Fox News.

Trump arról számolt be, hogy az ő utasítására indult el az amerikai hadsereg második beavatkozása. Fotó: AFP

Az elnök hangsúlyozta, hogy ezek a kartellek komoly veszélyt jelentenek az Egyesült Államok biztonságára, külpolitikai érdekeire és létfontosságú stratégiai céljaira.

A műveletben három terrorista vesztette életét, míg az amerikai katonák nem szenvedtek veszteséget. Trump kiemelte: az illegális drogkereskedelem évtizedek óta pusztítja az amerikai közösségeket, és emberek millióinak halálát okozta, ezért ennek véget kell vetni.