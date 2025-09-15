VenezuelaKarib-tengercsempészhajóDonald TrumpNicolás Maduro

Trump nem zárta ki a venezuelai beavatkozást

Donald Trump amerikai elnök vasárnap homályosan válaszolt azokra a kérdésekre, amelyek az Egyesült Államok venezuelai szárazföldi területek elleni támadásának lehetőségére, valamint a két ország közötti feszültség növekedése közepette további kábítószercsempész-hajókra vonatkoztak. Az elnök a Venezuela elleni csapás lehetőségéről feltett kérdésre azt válaszolta: „Meglátjuk, mi lesz”.

Magyar Nemzet
2025. 09. 15. 18:19
Donald Trump amerikai elnök Fotó: MEHMET ESER Forrás: Middle East Images
Trump vasárnap New Jersey-ben, Morristownban újságíróknak adott interjúban több kérdésre is válaszolt Venezuelával kapcsolatban, többek között arra, hogy elképzelhető-e az ország elleni támadás, és hogy fél-e Nicolás Maduro elnök részéről az események eszkalálódásától – erről az Origo számolt be.

Donald Trump amerikai elnök
Fotó: AFP/Mandel Ngan / AFP/Mandel Ngan

A Venezuela elleni csapás lehetőségéről feltett kérdésre azt válaszolta: 

Meglátjuk, mi lesz.

Trump kijelentései a feszültségek fokozódása közepette hangzottak el

Az elnök azt is elmondta, hogy jelentősen csökkent a venezuelai partoknál észlelt hajók száma, ahol kormánya nemrég megerősítette az amerikai haditengerészet jelenlétét. Hogy milyen megdöbbentő dolgokat mondott még, IDE KATTINTVA az Origo cikkében olvashatja.  

Lapunk arról is beszámolt, hogy az amerikai hadsereg egy korábbi műveletében felrobbantott egy venezuelai kábítószercsempész-hajót a Karib-tenger déli részén, amelynek során a Tren de Aragua nevű bűnszervezethez tartozó közel egy tucat ember halt meg.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

