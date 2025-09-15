Trump nem zárta ki a venezuelai beavatkozást

Trump vasárnap New Jersey-ben, Morristownban újságíróknak adott interjúban több kérdésre is válaszolt Venezuelával kapcsolatban, többek között arra, hogy elképzelhető-e az ország elleni támadás, és hogy fél-e Nicolás Maduro elnök részéről az események eszkalálódásától – erről az Origo számolt be.

Donald Trump amerikai elnök

Fotó: AFP/Mandel Ngan / AFP/Mandel Ngan

A Venezuela elleni csapás lehetőségéről feltett kérdésre azt válaszolta:

Meglátjuk, mi lesz.

Trump kijelentései a feszültségek fokozódása közepette hangzottak el

Az elnök azt is elmondta, hogy jelentősen csökkent a venezuelai partoknál észlelt hajók száma, ahol kormánya nemrég megerősítette az amerikai haditengerészet jelenlétét.