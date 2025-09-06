Maduro megfenyegette az Egyesült Államokat, háború jöhet?

A venezuelai–amerikai kapcsolatok az utóbbi napokban történelmi mélypontra süllyedtek. Nicolás Maduro a közelmúltban bejelentette: amennyiben az Egyesült Államok katonai akciót indítana Venezuela ellen, az ország átlépne a fegyveres ellenállás szakaszába, amelyben a teljes nép egységesen állna ki az agresszióval szemben, írta a Huffington Post.

Nicolás Maduro venezuelai elnök Caracasban, 2025. szeptember 5-én (Fotó: Venezuelai elnökség/Zurimar Campos)

Az Egyesült Államok és Venezuela közötti kötélhúzás továbbra is az egyik legforróbb pontján áll. Az Egyesült Államok támadása egy venezuelai kábítószer-csempész hajó ellen továbbra is olyan nyilatkozatváltást teremt Maduro és Trump között, amely bármikor fegyveres konfliktusba csaphat át.

A feszültséget tovább növelte az amerikai haditengerészet egyik hajóját kísérő venezuelai harci gépek megjelenése, amit Washington hivatalos közleményben kifogásolt. Donald Trump szerint Venezuela óriási problémát okoz, amelyet nem hagyhatnak szó nélkül.