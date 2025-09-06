Rendkívüli

Pécsen sem lehet megtartani a pride-ot

MaduromegfenyegetolajEgyesült ÁllamokTrumphajó

Maduro megfenyegette az Egyesült Államokat, háború jöhet?

A venezuelai elnök világossá tette, hogy országa nem habozik megvédeni magát, miközben a Karib-tengeren hatalmas a feszültség az amerikai hadihajók fölött manőverező venezuelai harci gépek miatt.

Szabó István
Forrás: Huffington Post2025. 09. 06. 10:40
Egy Donald Trump amerikai elnököt ábrázoló, „El a kezekkel Venezuelától” feliratú póló Fotó: Juan Barreto Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A venezuelai–amerikai kapcsolatok az utóbbi napokban történelmi mélypontra süllyedtek. Nicolás Maduro a közelmúltban bejelentette: amennyiben az Egyesült Államok katonai akciót indítana Venezuela ellen, az ország átlépne a fegyveres ellenállás szakaszába, amelyben a teljes nép egységesen állna ki az agresszióval szemben, írta a Huffington Post.

Maduro
Nicolás Maduro venezuelai elnök Caracasban, 2025. szeptember 5-én (Fotó: Venezuelai elnökség/Zurimar Campos)

Az Egyesült Államok és Venezuela közötti kötélhúzás továbbra is az egyik legforróbb pontján áll. Az Egyesült Államok támadása egy venezuelai kábítószer-csempész hajó ellen továbbra is olyan nyilatkozatváltást teremt Maduro és Trump között, amely bármikor fegyveres konfliktusba csaphat át.

A feszültséget tovább növelte az amerikai haditengerészet egyik hajóját kísérő venezuelai harci gépek megjelenése, amit Washington hivatalos közleményben kifogásolt. Donald Trump szerint Venezuela óriási problémát okoz, amelyet nem hagyhatnak szó nélkül.

Maduro a helyzetet úgy értékeli, hogy bármilyen külső támadás esetén Venezuela tervszerű, szervezett, nemzeti szintű ellenállást kezdeményezne, függetlenül attól, hogy az helyi, regionális vagy országos jellegű.

Maduro szerint országa olajkészletére fáj Washington foga

Az elnök újra felszólította Donald Trumpot, hogy hagyja abba az „erőszakos rezsimváltásra” irányuló tervét Venezuelában és Latin-Amerikában, és tisztelje a szuverenitást, a békét és az országok függetlenségét.

Ugyanakkor az amerikai elnök álláspontja határozott: meg kell semmisíteni minden olyan venezuelai repülőgépet, amely veszélyezteti az amerikai csapatokat. Maduro mindezt tagadva azzal vádolta Washingtont, hogy a venezuelai olaj birtoklására törekednek, s ehhez bármilyen történetet „meg tudnak rendezni”, akár egy Netflix-film dramaturgiájával. 

A venezuelai elnök emellett hangsúlyozta, hogy az amerikai hírszerzési jelentések félrevezető adatokat terjesztenek a venezuelai kábítószer-kereskedelemről, miközben országa sikeresen küzd a drogbűnözés ellen. Maduro végül ismét tiszteletet követelt a diplomáciai tárgyalások során, de világossá tette: ha erre nem kerül sor, Venezuela igazságát bármi áron megvédi.

Borítókép: Egy Donald Trump amerikai elnököt ábrázoló, „El a kezekkel Venezuelától” feliratú póló (Fotó: AFP/Juan Barreto) 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekBakács

Bakács, az Orbán-gyűlölő szalámitolvaj megint piszkoskodott, vérében van a szemétkedés

Csépányi Balázs avatarja

Nem tud kibújni a bőréből.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu