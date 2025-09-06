Maduro megfenyegette az Egyesült Államokat, háború jöhet?

A venezuelai–amerikai kapcsolatok az utóbbi napokban történelmi mélypontra süllyedtek. Nicolás Maduro a közelmúltban bejelentette: amennyiben az Egyesült Államok katonai akciót indítana Venezuela ellen, az ország átlépne a fegyveres ellenállás szakaszába, amelyben a teljes nép egységesen állna ki az agresszióval szemben, írta a Huffington Post.
Az Egyesült Államok és Venezuela közötti kötélhúzás továbbra is az egyik legforróbb pontján áll. Az Egyesült Államok támadása egy venezuelai kábítószer-csempész hajó ellen továbbra is olyan nyilatkozatváltást teremt Maduro és Trump között, amely bármikor fegyveres konfliktusba csaphat át.
A feszültséget tovább növelte az amerikai haditengerészet egyik hajóját kísérő venezuelai harci gépek megjelenése, amit Washington hivatalos közleményben kifogásolt. Donald Trump szerint Venezuela óriási problémát okoz, amelyet nem hagyhatnak szó nélkül.
Maduro a helyzetet úgy értékeli, hogy bármilyen külső támadás esetén Venezuela tervszerű, szervezett, nemzeti szintű ellenállást kezdeményezne, függetlenül attól, hogy az helyi, regionális vagy országos jellegű.