Venezuela tranzit kábítószer Nicolás Maduro

Venezuela döbbenetes ígérettel sokkolt a drogkereskedelem ügyében

Venezuelában nincsenek kokaültetvények vagy droglaboratóriumok, és a kábítószertranzit az országon keresztül hamarosan teljesen megszűnik – jelentette be Nicolás Maduro venezuelai elnök a Venezolana de Televisión televíziós csatornán csütörtökön.

Magyar Nemzet
2025. 09. 05. 14:21
Rózsaszín kokain Fotó: ERIC LALMAND Forrás: BELGA MAG
Az államfő azt mondta: többek között az ENSZ szakértői szerint is mentes Venezuela a kokaültetvényektől és a kokainlaboratóriumoktól.

Venezuela: a kábítószer-tranzit az országon keresztül hamarosan teljesen megszűnik (Fotó: JUAN BARRETO / AFP)
Venezuela: a kábítószertranzit az országon keresztül hamarosan teljesen megszűnik. Fotó: AFP

A venezuelai vezető azt mondta, hogy a Dél-Amerikából érkező kokain 87 százalékát a Csendes-óceánon keresztül szállítják Kolumbiából, Ecuadorból és Peruból, további nyolc százalékát a kolumbiai La Guajira megye karibi partvidékén keresztül, és mindössze alig öt százalékát próbálják meg venezuelai területen keresztül eljuttatni, aminek a hetven százalékát lefoglalják. 

Nicolás Maduro tájékoztatása szerint az elmúlt években 402, kábítószer-kereskedelemre használt repülőgépet semlegesítettek, és Venezuela hamarosan teljesen blokkolja a kábítószertranzitot a területén keresztül.

Kedden Donald Trump amerikai elnök arról számolt be, hogy az amerikai fegyveres erők egy nemzetközi vizeken végrehajtott művelet során megölték egy venezuelai drogkartell 11 tagját.

Donald Trump szerint Venezuela nem tesz elegendő intézkedést a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem érdekében.

 

Borítókép: Rózsaszín kokain (AFP)

