Venezuela döbbenetes ígérettel sokkolt a drogkereskedelem ügyében

A venezuelai vezető azt mondta, hogy a Dél-Amerikából érkező kokain 87 százalékát a Csendes-óceánon keresztül szállítják Kolumbiából, Ecuadorból és Peruból, további nyolc százalékát a kolumbiai La Guajira megye karibi partvidékén keresztül, és mindössze alig öt százalékát próbálják meg venezuelai területen keresztül eljuttatni, aminek a hetven százalékát lefoglalják.

Nicolás Maduro tájékoztatása szerint az elmúlt években 402, kábítószer-kereskedelemre használt repülőgépet semlegesítettek, és Venezuela hamarosan teljesen blokkolja a kábítószertranzitot a területén keresztül.