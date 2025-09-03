Amerikai csapás egy droghajó ellen + videó

Rendkívüli

A tavalyi kampányban engedély nélkül nyilatkozó EP-képviselőjelölt a Tisza etyeki baklövésének egyik főszereplője

Az amerikai haderő támadást hajtott végre egy venezuelai, kábítószert szállító hajó ellen – jelentette be Donald Trump elnök kedden. A droghajó ellen precíziós csapás indult.

Munkatársunktól
Forrás: MTI, X, FoxNews2025. 09. 03. 6:37
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Az elnök a fehér házi dolgozószobájában tartott eseményen az amerikai haderő vezérkari főnökétől származó információra hivatkozva közölte, hogy kilőttek egy kábítószer-szállító hajót, amelynek a fedélzetén jelentős mennyiségű drog volt. A bejelentésről a Fehér Ház is posztolt az X közösségi oldalon. 

Nem sokkal a bejelentést követően Marco Rubio külügyminiszter a közösségi médiában további részleteket közölt, és úgy fogalmazott, hogy a hadsereg halálos csapást hajtott végre a dél-karibi térségben egy droghajó ellen, ami Venezuelából indult. A miniszter hozzátette, hogy a tengeri jármű egy kábítószer- és terroristaszervezetként nyilvántartott csoporthoz tartozott.

Egy katonai illetékes precíziós csapásnak nevezte a műveletet. Az elmúlt időszakban az Egyesült Államok hadserege az adminisztráció utasítására több hadihajót és tengerészgyalogost irányított a latin-amerikai ország partjainak közelébe a fokozott kábítószercsempész tevékenység miatt.

A közelmúltban Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője sajtótájékoztatóján a Venezuelát irányító Maduro-rezsimet legitimitást nélkülöző kormánynak, valamint narkoterrorista hatalomnak nevezte, és hozzátette, hogy Trump elnök minden eszközt felhasznál annak érdekében, hogy megállítsa a kábítószer beáramlását az Egyesült Államokba.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

