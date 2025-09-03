Amerikai csapás egy droghajó ellen + videó

Az elnök a fehér házi dolgozószobájában tartott eseményen az amerikai haderő vezérkari főnökétől származó információra hivatkozva közölte, hogy kilőttek egy kábítószer-szállító hajót, amelynek a fedélzetén jelentős mennyiségű drog volt. A bejelentésről a Fehér Ház is posztolt az X közösségi oldalon.

🇺🇸 ON VIDEO: U.S. Military Forces conducted a strike against Tren de Aragua Narcoterrorists. The strike occurred while the terrorists were at sea in International waters transporting illegal narcotics, heading to the U.S. The strike resulted in 11 terrorists killed in action. pic.twitter.com/iszHE0ttxQ — The White House (@WhiteHouse) September 2, 2025

Nem sokkal a bejelentést követően Marco Rubio külügyminiszter a közösségi médiában további részleteket közölt, és úgy fogalmazott, hogy a hadsereg halálos csapást hajtott végre a dél-karibi térségben egy droghajó ellen, ami Venezuelából indult. A miniszter hozzátette, hogy a tengeri jármű egy kábítószer- és terroristaszervezetként nyilvántartott csoporthoz tartozott.