Amerikai csapás egy droghajó ellen + videó

Az elnök a fehér házi dolgozószobájában tartott eseményen az amerikai haderő vezérkari főnökétől származó információra hivatkozva közölte, hogy kilőttek egy kábítószer-szállító hajót, amelynek a fedélzetén jelentős mennyiségű drog volt. A bejelentésről a Fehér Ház is posztolt az X közösségi oldalon.
Nem sokkal a bejelentést követően Marco Rubio külügyminiszter a közösségi médiában további részleteket közölt, és úgy fogalmazott, hogy a hadsereg halálos csapást hajtott végre a dél-karibi térségben egy droghajó ellen, ami Venezuelából indult. A miniszter hozzátette, hogy a tengeri jármű egy kábítószer- és terroristaszervezetként nyilvántartott csoporthoz tartozott.