Kína: Hszi Csin-ping, Vlagyimir Putyin és Kim Dzsong Un közösen üzentek a Nyugatnak + videó

Kína lézerfegyvereket, nukleáris ballisztikus rakétákat és víz alatti drónokat mutatott be egy nagyszabású katonai parádén, amelyen Hszi Csin-ping, Vlagyimir Putyin és Kim Dzsong Un először jelent meg közösen. A három vezető pekingi találkozója újabb bizonyíték arra, hogy a világ erőközpontjai átrendeződnek, miközben Peking egyre nyíltabban céloz Tajvan elleni terveire is.

Magyar Nemzet
2025. 09. 03. 6:29
Hszi Csin-ping elnök mellett Vlagyimir Putyin orosz és Kim Dzsongun észak-koreai vezető is megjelent Fotó: JADE GAO Forrás: AFP
Kína soha nem látott erődemonstrációt tartott: lézerfegyvereket, nukleáris ballisztikus rakétákat és óriási víz alatti drónokat vonultatott fel a fővárosban megrendezett katonai parádén. A felvonulás különlegessége nemcsak a haditechnika modernizációja volt, hanem az is, hogy Hszi Csin-ping elnök mellett Vlagyimir Putyin orosz és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető is megjelent, így első alkalommal találkozott a három politikus nyilvánosan – írja a BBC.

Kína
Kína, Peking. Soha nem látott erődemonstráció (Fotó: AFP/Greg Baker)

Hszi beszédében úgy fogalmazott: országa megállíthatatlan, és soha nem engedi, hogy megfélemlítsék a zaklatók. A kínai államfő hozzátette, a jövő útja a multipoláris világrend felé vezet, amelyben Peking meghatározó szerepet kíván játszani.

A parádén 26 államfő vett részt, ami szintén jelzi, hogy Kína növekvő diplomáciai befolyást épít ki a globális Délben. 

Elemzők szerint a látványos erőfitogtatás egyértelmű üzenet volt a Nyugatnak, de a fegyverek bemutatása egyben Peking Tajvannal kapcsolatos ambícióit is jelezte. Tudósítók szerint a felvonulás több olyan katonai eszközt vonultatott fel, amelyeket egy esetleges tajvani invázió során vethetne be a kínai hadsereg.

Donald Trump amerikai elnök ugyan nem vett részt az eseményen, de a Truth Socialon közzétett bejegyzésében kemény szavakkal illette a három vezetőt, összeesküvéssel vádolva őket az Egyesült Államok ellen.

A pekingi, moszkvai és szöuli elemzők egyetértenek abban, hogy Hszi, Putyin és Kim közös fellépése nem pusztán szimbolikus, hanem a Nyugatnak szánt figyelmeztetés: a blokkosodás új szakaszába lépett a világpolitika.

Borítókép: Hszi Csin-ping elnök mellett Vlagyimir Putyin orosz és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető is megjelent (Fotó: AFP)

