Kína: Hszi Csin-ping, Vlagyimir Putyin és Kim Dzsong Un közösen üzentek a Nyugatnak + videó

Kína soha nem látott erődemonstrációt tartott: lézerfegyvereket, nukleáris ballisztikus rakétákat és óriási víz alatti drónokat vonultatott fel a fővárosban megrendezett katonai parádén. A felvonulás különlegessége nemcsak a haditechnika modernizációja volt, hanem az is, hogy Hszi Csin-ping elnök mellett Vlagyimir Putyin orosz és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető is megjelent, így első alkalommal találkozott a három politikus nyilvánosan – írja a BBC.

Kína, Peking. Soha nem látott erődemonstráció (Fotó: AFP/Greg Baker)

Hszi beszédében úgy fogalmazott: országa megállíthatatlan, és soha nem engedi, hogy megfélemlítsék a zaklatók. A kínai államfő hozzátette, a jövő útja a multipoláris világrend felé vezet, amelyben Peking meghatározó szerepet kíván játszani.

A parádén 26 államfő vett részt, ami szintén jelzi, hogy Kína növekvő diplomáciai befolyást épít ki a globális Délben.

Elemzők szerint a látványos erőfitogtatás egyértelmű üzenet volt a Nyugatnak, de a fegyverek bemutatása egyben Peking Tajvannal kapcsolatos ambícióit is jelezte. Tudósítók szerint a felvonulás több olyan katonai eszközt vonultatott fel, amelyeket egy esetleges tajvani invázió során vethetne be a kínai hadsereg.

Donald Trump amerikai elnök ugyan nem vett részt az eseményen, de a Truth Socialon közzétett bejegyzésében kemény szavakkal illette a három vezetőt, összeesküvéssel vádolva őket az Egyesült Államok ellen.

A pekingi, moszkvai és szöuli elemzők egyetértenek abban, hogy Hszi, Putyin és Kim közös fellépése nem pusztán szimbolikus, hanem a Nyugatnak szánt figyelmeztetés: a blokkosodás új szakaszába lépett a világpolitika.

🚨🇨🇳 CHINA SHOWCASES ADVANCED MISSILE ARSENAL AT VICTORY PARADE



Xi leads display of strategic firepower and modern capabilities as Putin and Kim Jong Un observe from Tiananmen Square. pic.twitter.com/yJyUGuz8dl https://t.co/YiJJewjcFS — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 3, 2025

Borítókép: Hszi Csin-ping elnök mellett Vlagyimir Putyin orosz és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető is megjelent (Fotó: AFP)