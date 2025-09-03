Kína: Hszi Csin-ping, Vlagyimir Putyin és Kim Dzsong Un közösen üzentek a Nyugatnak + videó

Kína soha nem látott erődemonstrációt tartott: lézerfegyvereket, nukleáris ballisztikus rakétákat és óriási víz alatti drónokat vonultatott fel a fővárosban megrendezett katonai parádén. A felvonulás különlegessége nemcsak a haditechnika modernizációja volt, hanem az is, hogy Hszi Csin-ping elnök mellett Vlagyimir Putyin orosz és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető is megjelent, így első alkalommal találkozott a három politikus nyilvánosan – írja a BBC.
Hszi beszédében úgy fogalmazott: országa megállíthatatlan, és soha nem engedi, hogy megfélemlítsék a zaklatók. A kínai államfő hozzátette, a jövő útja a multipoláris világrend felé vezet, amelyben Peking meghatározó szerepet kíván játszani.
A parádén 26 államfő vett részt, ami szintén jelzi, hogy Kína növekvő diplomáciai befolyást épít ki a globális Délben.
Elemzők szerint a látványos erőfitogtatás egyértelmű üzenet volt a Nyugatnak, de a fegyverek bemutatása egyben Peking Tajvannal kapcsolatos ambícióit is jelezte. Tudósítók szerint a felvonulás több olyan katonai eszközt vonultatott fel, amelyeket egy esetleges tajvani invázió során vethetne be a kínai hadsereg.
Donald Trump amerikai elnök ugyan nem vett részt az eseményen, de a Truth Socialon közzétett bejegyzésében kemény szavakkal illette a három vezetőt, összeesküvéssel vádolva őket az Egyesült Államok ellen.
A pekingi, moszkvai és szöuli elemzők egyetértenek abban, hogy Hszi, Putyin és Kim közös fellépése nem pusztán szimbolikus, hanem a Nyugatnak szánt figyelmeztetés: a blokkosodás új szakaszába lépett a világpolitika.
Borítókép: Hszi Csin-ping elnök mellett Vlagyimir Putyin orosz és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető is megjelent (Fotó: AFP)