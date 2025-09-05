WashingtonVenezuelaTren de Aragua

Amerikai haditengerészeti romboló mellett repültek el venezuelai vadászgépek

Két venezuelai katonai repülőgép szállt el egy amerikai haditengerészeti romboló közelében nemzetközi vizeken csütörtökön - közölte pénteken az amerikai védelmi minisztérium, amely a lépést kísérletnek minősítette a kábítószer-ellenes műveletek akadályozására.

2025. 09. 05. 6:30
Az amerikai kongresszusi épület kupolája Fotó: ANDREW HARNIK Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
A Pentagon "rendkívül provokatív lépésnek" nevezte a esetet. Egyben figyelmeztette Venezuelát, hogy ne próbálkozzon az amerikai hadsereg kábítószer- és terrorellenes műveleteinek akadályozásával, illetve megzavarásával. 

 

Az incidens két nappal azután történt, hogy az amerikai erők lecsaptak egy Venezuelából indult „droghajóra” a dél-karibi térségben, aminek a során 11 ember meghalt. 

Amerikai állítás szerint a hajó egy kábítószer- és terroristaszervezetként nyilvántartott csoporthoz tartozott és kábítószereket szállított a Tren de Aragua kartell számára, amelyet Washington „narkoterrorista szervezetnek” nyilvánított.

Borítókép:  Az amerikai kongresszusi épület kupolája (Fotó: AFP)

