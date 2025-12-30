horgásznyitrai zsoltmohosz

A horgászok közössége 2026-ban is számíthat a kormányra

Az elmúlt év eredményeiről és a jövő évi, horgászokat érintő tervekről számolt be közöségi oldalán Nyitrai Zsolt.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 30. 16:27
Szavak helyett tettek, a horgászok közössége 2026-ban is számíthat a kormányra – közölte a miniszterelnök főtanácsadója kedden a Facebook-oldalán megjelent videójában.

Budapest, 2025. november 3. Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó a nemzeti konzultációról tartott sajtótájékoztatón a Miniszterelnökségen 2025. november 3-án. MTI/Purger Tamás
Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Nyitrai Zsolt elmondta: Magyarország az „egymillió horgász hazája”, közös eredmény, hogy megszűnt a kereskedelmi célú halászat a természetes vizeken, illetve a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) kezelésébe került a legtöbb magyarországi vízterület. A főtanácsadó a köszönetét fejezte ki, hogy a horgászok vigyáznak „vizeink környezetére”.

Hozzátette, hogy már horgászkártya és külön applikáció segíti a gyors ügyintézést, közösen alkották meg a Nemzeti Horgászturisztikai Stratégiát, amely konkrét intézkedésekkel és forrásokkal segíti a horgászvizek szolgáltatásainak bővítését, nemcsak „a pecások”, hanem magyar családok, kirándulók számára is.

A videóban Szűcs Lajos, a MOHOSZ elnöke arról beszélt, hogy 2026-ban nem emelkednek a horgászokmányok árai, így az állami horgászjegy, a fogási napló és a MOHOSZ elvárása szerint az alhaszonbérleti vizeken a területi jegyek ára is változatlan marad.

Budapest, 2025. augusztus 11. Szűcs Lajos, a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) elnöke a MOHOSZ éves közfeladat-ellátási beszámolójának bemutatása alkalmából tartott sajtótájékoztatón az Agrárminisztériumban 2025. augusztus 11-én. A tájékoztató Nagy István agrárminiszter elmondta, hogy a hazai akvakultúra kulcsszerepet játszik a horgászvizek egészséges és minőségi hal utánpótlásában, ezért a kormány a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz (MAHOP Plusz) keretében 2027-ig több mint 20 milliárd forint forrást biztosít a szektor számára. Balról Dérer István, az Országos Horgászszervezeti Központ főigazgatója. MTI/Kovács Attila
Szűcs Lajos, a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) elnöke (Fotó: MTI/Kovács Attila)

A horgászok kényelmét szolgálja, hogy január elsejétől az egyesületi tagság és valamennyi szükséges okmány online, akár otthonról is megújítható azoknál az egyesületeknél, amelyek csatlakoztak a MOHOSZ új rendszeréhez.

A MOHOSZ célja továbbra is az, hogy kiszámítható feltételeket, korszerű ügyintézést és halakban gazdag, élhető vízpartokat biztosítson – emelte ki.

„Jó szezonra készülünk, mindenkinek eredményes, élményekben gazdag új évet kívánok!” – fogalmazott az elnök.

Borítókép: Résztvevő a IX. Nemzetközi Balatoni Bojlis Horgászversenyen Révfülöp közelében 2021. október 6-án (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

