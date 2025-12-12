Jó hír az időseknek, karácsonyi akciót indít a kormány + videó

– A Gondosóra nemzeti ügy, a Magyarország kormánya által indított ingyenes szolgáltatás eddig már több mint hetvenezer nyugdíjas életét mentette meg – hangsúlyozta közösségi oldalára feltöltött videójában Nyitrai Zsolt.

Egy Gondosóra készülék (Fotó: Soós Lajos/MTI)

A miniszterelnök főtanácsadója bejelentette, a kormány az ünnepek közeledtével egy új akciót indít azoknak a 65 év feletti időseknek, akiknek még nincsen Gondosórája. Amennyiben megrendeli most vasárnap éjfélig, akkor az eszközt még karácsony előtt megkapja. – Ne feledje, a biztonság egy okos döntéssel kezdődik – hangsúlyozta Nyitrai Zsolt.

Mi az a Gondosóra program?

A Gondosóra program a kormány által elindított, ingyenesen igénybe vehető, 65 év felett, magyar állampolgárság és belföldi bejelentett lakcím esetén alanyi jogon hozzáférhető jelzőkészülékes szolgáltatás, amelynek célja, hogy a felhasználók szükség esetén egyetlen gombnyomással jelezni tudják segítségkérésüket, nem csak vészhelyzet esetén.

Az Európában egyedülálló Gondosóra programhoz egy 0–24 órás diszpécserszolgálat tartozik, ahol szakképzett diszpécserek nyújtanak segítséget a felmerülő problémák megoldásában, szükség esetén a kontaktszemélyek (kapcsolattartó családtag, szomszéd, barát vagy opcionálisan szociális gondozó stb.) bevonásával.

A segítségnyújtás nemcsak vészhelyzet esetén érhető el, hanem hétköznapi, egyszerűbb problémákban is gyors támogatást jelent. Korszakváltás a biztonság terén és mérföldkőnek számít az idősgondozásban: nagy segítség a felhasználóknak, de biztonságot és megnyugvást nyújt a felhasználó családjának és hozzátartozóinak is, tudva, hogy a segítség egy gombnyomással elérhető.