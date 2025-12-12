Márki-Zay PéterTisza-adóSzita KárolyMegyei Jogú Városok Szövetsége

Betalált Szita Károly üzenete: Márki-Zay Péter látványosan kiakadt + videó

Durván kiakadt Márki-Zay Péter, miután ő is kézhez kapta a Megyei Jogú városok Szövetségének (MJvSZ) elnökének felhívását. Szita Károly kaposvári polgármester arra kéri valamennyi magyar település vezetőjét, határozatban utasítsák el a Tisza Párt adótervezetét. Márki-Zay Péter a baloldal szokásához híven a kormányt támadta, majd gerinctelennek nevezte azokat a városvezetőket, akik csatlakoznak az összefogáshoz.

Magyar Nemzet
2025. 12. 12. 16:40
Fotó: Koszticsák Szilárd Forrás: MTI Fotószerkesztõség
„Rendkívül fölháborító levelet kaptam” – panaszkodta közösségi oldalára feltöltött videójában Márki-Zay Péter. Hódmezővásárhely baloldali polgármestere teljesen kiakadt, miután kézhez kapta a kaposvári polgármester levelét. Ugyanis mint ismert, Szita Károly a Megyei Jogú városok Szövetségének (MJvSZ) elnökeként mintegy 3200 településre küldött levelet, amelyben arra kérte a polgármestereket, határozatban utasítsák el a Tisza Párt adótervezetét

Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester (Fotó: Hegedüs Róbert/MTI)
A baloldal bukott miniszterelnök-jelöltjének ez nem tetszett: a videóban hosszasan ecsetelte a baloldali narratívát: szerinte nincs is Tisza-adó, a kormány hazudik és valójában ő vérezteti ki az önkormányzatokat.

Kijelentette, aki csatlakozik ehhez az összefogáshoz, az egy „gerinctelen pártcsinovnyik”.

Ezzel szemben Szita Károly korábban emlékeztetett: az elmúlt években történelmi jelentőségű beruházások történtek a magyar városokban, amelyek hatására megerősödtek a közösségek is. Magyar Péterék adóemelési csomagja veszélyt jelent az eddig elért eredményekre, a településeken élőkre és az ott működő vállalkozásokra is. Szita Károly megjegyezte: a Tisza Párt adótervezetéhez képest a Bokros-csomag „kismiska” volt.  

Márki-Zay Péter egyébként saját maga mutatja be, milyen az, ha valaki pártcsinovnyikként funkcionál hivatalban lévő polgármester létére. Habár Magyar Péter eddig nem jelezte, hogy igényt tartana a szolgálataira, ő maga már többször kijelentette, hogy a Tisza győzelméért dolgozik, ez a legfontosabb feladata. 

 

Borítókép: Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)


