Összefogtak a polgármesterek a Tisza Párt adócsomagja ellen + videó

A Tisza Párt adótervezetéhez képest a Bokros-csomag „kismiska” volt – mutatott rá a HírTV-nek Szita Károly. Kaposvár polgármestere, a Megyei Jogú városok Szövetségének (MJvSZ) elnöke mintegy 3200 települést szólított fel összefogásra Magyar Péterék megszorítócsomagja ellen.

Magyar Nemzet
2025. 12. 12. 14:48
Fotó: Markovics Gábor
Összefogásra szólította fel a településeket Szita Károly a Tisza Párt megszorítócsomagja ellen – hívta fel a figyelmet a HírTV. Kaposvár polgármestere, a Megyei Jogú városok Szövetségének (MJvSZ) elnöke mintegy 3200 településre küldte el levelét, amelyben arra kérte a polgármestereket, határozatban utasítsák el a Tisza Párt adótervezetét. 

Szita Károly Kaposvár polgármestere (Fotó: Lang Róbert/Somogyi Hírlap)
Szita Károly a HírTV-nek rámutatott: az elmúlt években történelmi jelentőségű beruházások történtek, amelyek hatására megerősödtek a közösségek is. Magyar Péterék adóemelési csomagja veszélyt jelent az eddig elért eredményekre, a településeken élőkre és az ott működő vállalkozásokra is. De miről is szól a Tisza Párt gazdasági programja?

  • A dokumentum a jelenlegi közteherviselési rendszer teljes átírását javasolja: jelentős adó- és járulékemelésekkel teremtene elő évente 1300 milliárd forint többletbevételt.
  • A progresszív szja-kulcsok bevezetése, a családi kedvezmények megvágása és a vagyonadó bevezetése széles társadalmi rétegek nettó jövedelmét csökkentené.
  • A vagyonokra, a tőkejövedelmekre, a vállalkozásokra és a fogyasztási cikkekre kivetett új terhek új adófilozófia alapjait jelölik ki, miközben a tb-rendszert is privatizálnák.
  • A program egészében olyan gazdaságpolitikai modellt rajzol fel, amely a szociális szempontokat a versenyképesség elé helyezi, jelentős kockázatokat vállalva a magyar gazdaság fenntarthatósága szempontjából.

A tervezet több olyan intézkedést is tartalmaz, amely alapjaiban írná át a magyar adórendszer eddig ismert logikáját:

Szita Károly megjegyezte: a Tisza Párt adótervezetéhez képest a Bokros-csomag „kismiska” volt. 

