Tarr Zoltán durván beégette magát, le is csapták a magas labdát + fotók

Úgy tűnik, Tarr Zoltán még egy dekorációnak készített, kétdimenziós ábráról sem tudja megállapítani, hogy nem valódi, ráadásul még az ukrán kormány korrupciós botrányáról sem hallott. A Tisza Párt alelnöke megpróbált odaszúrni Szánthó Miklósnak egy bejegyzése miatt, de csak saját magát égette, miközben megdöbbentő tájékozatlanságról tett tanúbizonyságot.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 18:16
„Megtaláltam Petike megszorítócsomagjának méltó helyét” – írta szellemesen közösségi oldalára feltöltött fényképéhez Szánthó Miklós. Az Alapjogokért Központ igazgatója a napokban egy olyan képet posztolt, amelyen a Tisza Párt megszorítócsomagját egy aranyvécét ábrázoló dekorációba dobja. Ezzel utalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kormányának korrupciós botrányára, a mellette látható Magyar Péter és mögötte látható Ursula von der Leyen és Manfred Weber papírtáblák pedig a Tisza Párt ukrán, valamint brüsszeli érdekeknek való kiszolgáltatottságát jelzi.

Úgy tűnik azonban, hiába látszik Szánthó Miklós üzenete egyértelműnek, a Tisza Párt alelnökének sikerült a lehető legértelmetlenebb módon reagálnia, nem mellesleg elképesztő tájékozatlanságról téve tanúbizonyságot. 

A bejegyzés alá Tarr Zoltán a következőt kommentelte: „Ez tényleg nagyon gáz. Szánthó úr aranyvécét használ. Nyilván van miből. Másnál víz sincs. Már csak 123 nap és vége az aranyvécék korának.”

Forrás: Facebook

Tehát ez alapján a hozzászólás alapján úgy tűnik, Magyar Péter jobbkeze még egy dekorációnak készített, kétdimenziós ábráról sem tudja megállapítani, hogy az nem valódi, mi több: még az ukrán kormány korrupciós botrányáról sem hallott – így pedig valóban nehéz megérteni a poént. 

Nem is kellett sokat várni, Szánthó Miklós hamar megjelent a komment alatt és lecsapta a magas labdát. 

„Kedves Tarr Úr! Az ukrán aranybudi ügyét beszélje meg Zelenszkij nagy barátjával, Herr Weberrel, az elnökének biztos megvan a száma. A napok meg a lejáratok kapcsán tudom, hogy »választást kell nyerni, és akkor mindent lehet«, csak szóljanak már a Lengyel meg a Bokros uraknak is, hogy »nem mondhatunk el mindent, mert akkor megbukunk!«, mert így valóban nem fog menni a dolog”

– üzente Tarr Zoltánnak.

Borítókép: Tarr Zoltán, a Tisza Párt elnöke (Forrás: Magyar Nemzet)


