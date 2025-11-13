Túlcsordult az aranyvécé

Rendkívüli

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kénytelen volt meneszteni két miniszterét, miután újabb, súlyos vesztegetési ügy rázta meg az országot. A botrány az ukrán energiaszektorhoz köthető, és komoly politikai válságot idézett elő Kijevben. Fogy a levegő az aranyvécés Zelenszkij-kör körül.

Zelenszkij csütörtökön bejelentette, hogy Herman Haluscsenko igazságügyi miniszternek és Szvitlana Hrincsuk energiaügyi miniszternek távoznia kell a posztjáról. Az ukrán elnök egyúttal szankciókat is követelt korábbi barátja és üzlettársa, Timur Mindics ellen, akit a vesztegetési rendszer megszervezésével gyanúsítanak, írja az Origo.

Zelenszkij
Timur Mindics és Volodimir Zelenszkij (Fotó: Képernyőkép)

„Az energiaszektorban maximális tisztaságra van szükség, minden folyamatban” – mondta Zelenszkij. 

Támogatom a bűnüldöző és korrupcióellenes hatóságok minden vizsgálatát. Ez mindenki számára világos és következetes álláspont.

Az elnök hangsúlyozta, hogy az ország jelenlegi helyzetében – az orosz támadások, áramszünetek és emberi veszteségek közepette – „teljesen elfogadhatatlan”, hogy egyesek még mindig korrupciós ügyletekkel próbálnak hasznot húzni.

Milliárdos vesztegetési hálózat az energiaszektorban

A botrány középpontjában az állami atomerőmű-szolgáltató, az Enerhoatom áll, amelyet az ukrán nemzeti korrupcióellenes hivatal (NABU) 15 hónapon át vizsgált. A nyomozók szerint Mindics – aki korábban Zelenszkij médiacégének, a Kvartal 95-nek a társalapítója volt – egy 100 millió dolláros kenőpénzrendszert működtetett.

A NABU közleménye szerint az Enerhoatom szerződéses partnereit 10–15 százalékos „jutalék” fizetésére kényszerítették, ha nem akarták, hogy kifizetéseiket visszatartsák, vagy elveszítsék beszállítói státuszukat.

Mindics a hírek szerint még azelőtt elhagyta Ukrajnát, hogy a hatóságok házkutatást tartottak volna kijevi lakásán.

A vizsgálat során több kódnévvel ellátott hangfelvétel is napvilágra került.

Zelenszkij kapcsán politikai fordulat jöhet

A botrány súlyos politikai következményekkel járhat. Korrupcióellenes aktivisták, ellenzéki politikusok és veteránok egyaránt felszólították Zelenszkijt, hogy keményen lépjen fel, még akkor is, ha ez saját körei számára fájdalmas döntésekkel jár.

Sevgil Musajeva, az Ukrajinszka Pravda főszerkesztője szerint ez a botrány „fordulópont lehet Zelenszkij elnökségében”. Mint írta:

Rövid távon az embereknek valódi elszámoltathatóságot kell látniuk, nem csak szavakat. Az apró korrekciók már nem elegendők ahhoz, hogy helyreállítsák a bizalmat.

Egyre nagyobb nyomás alatt az ukrán vezetés

Az ügy különösen érzékeny időszakban robbant ki. Júliusban Zelenszkij olyan törvényt írt alá, amely korlátozta a NABU és a speciális korrupcióellenes ügyészség hatásköreit, ami tiltakozási hullámot váltott ki Kijevben. Több ezer ember vonult az utcára „Szégyen!” és „Vétózd meg a törvényt!” feliratú transzparensekkel. Az elnök végül visszakozott, és új törvényt fogadott el, amely helyreállította az intézmények függetlenségét.

Mindeközben a NABU egyik nyomozóját, Ruszlan Magamedraszulovot – aki az Enerhoatom-ügyben is kulcsszerepet játszott – az ukrán biztonsági szolgálat letartóztatta, azzal vádolva, hogy üzleti kapcsolatban állt Oroszországgal. Védője politikai indíttatásúnak nevezte az ügyet.

„Ez nem a korrupcióról, hanem a harcról szól”

A NABU nyomozócsoportjának vezetője, Olekszandr Abakumov szerint a Mindics-ügy példátlan méretű.

„Ez nem egyszerűen egy történet a korrupcióról Ukrajnában – ez arról szól, hogyan küzd az ország a korrupció ellen” – fogalmazott.

A „Midasz hadművelet” néven ismert nyomozás több akadályba is ütközött, de a hatóságok ígérete szerint senki sem marad büntetlenül – még azok sem, akik Zelenszkij közvetlen környezetéből kerültek ki.

Borítókép: Eyy aranyvécé is előkerült az ukrán korrupciós botrányban (Forrás: X) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

