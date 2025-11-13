Túlcsordult az aranyvécé

„Az energiaszektorban maximális tisztaságra van szükség, minden folyamatban” – mondta Zelenszkij.

Támogatom a bűnüldöző és korrupcióellenes hatóságok minden vizsgálatát. Ez mindenki számára világos és következetes álláspont.

Az elnök hangsúlyozta, hogy az ország jelenlegi helyzetében – az orosz támadások, áramszünetek és emberi veszteségek közepette – „teljesen elfogadhatatlan”, hogy egyesek még mindig korrupciós ügyletekkel próbálnak hasznot húzni.

Milliárdos vesztegetési hálózat az energiaszektorban

A botrány középpontjában az állami atomerőmű-szolgáltató, az Enerhoatom áll, amelyet az ukrán nemzeti korrupcióellenes hivatal (NABU) 15 hónapon át vizsgált. A nyomozók szerint Mindics – aki korábban Zelenszkij médiacégének, a Kvartal 95-nek a társalapítója volt – egy 100 millió dolláros kenőpénzrendszert működtetett.

A NABU közleménye szerint az Enerhoatom szerződéses partnereit 10–15 százalékos „jutalék” fizetésére kényszerítették, ha nem akarták, hogy kifizetéseiket visszatartsák, vagy elveszítsék beszállítói státuszukat.

Mindics a hírek szerint még azelőtt elhagyta Ukrajnát, hogy a hatóságok házkutatást tartottak volna kijevi lakásán.

A vizsgálat során több kódnévvel ellátott hangfelvétel is napvilágra került.

Zelenszkij kapcsán politikai fordulat jöhet

A botrány súlyos politikai következményekkel járhat. Korrupcióellenes aktivisták, ellenzéki politikusok és veteránok egyaránt felszólították Zelenszkijt, hogy keményen lépjen fel, még akkor is, ha ez saját körei számára fájdalmas döntésekkel jár.

Sevgil Musajeva, az Ukrajinszka Pravda főszerkesztője szerint ez a botrány „fordulópont lehet Zelenszkij elnökségében”. Mint írta:

Rövid távon az embereknek valódi elszámoltathatóságot kell látniuk, nem csak szavakat. Az apró korrekciók már nem elegendők ahhoz, hogy helyreállítsák a bizalmat.

Egyre nagyobb nyomás alatt az ukrán vezetés

Az ügy különösen érzékeny időszakban robbant ki. Júliusban Zelenszkij olyan törvényt írt alá, amely korlátozta a NABU és a speciális korrupcióellenes ügyészség hatásköreit, ami tiltakozási hullámot váltott ki Kijevben. Több ezer ember vonult az utcára „Szégyen!” és „Vétózd meg a törvényt!” feliratú transzparensekkel. Az elnök végül visszakozott, és új törvényt fogadott el, amely helyreállította az intézmények függetlenségét.