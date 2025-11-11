A Nemzeti Antikorrupciós Hivatal (NABU) november 11-i bejelentése szerint Timur Mindics, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyik legközelebbi szövetségese azon hét személy között van, akikkel szemben vádat emeltek egy nagyszabású korrupciós ügyben. Korábban írtunk róla, hogy a korrupcióellenes iroda és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség házkutatásokat tartott a Timur Mindicshez köthető ingatlanokban, de a férfi előre értesült a razziákról, így elmenekült a helyszínről.
Korrupciós botrány: Zelenszkij arcára fagyott a mosoly
Ukrajnában hatalmas korrupciós botrány robbant ki, amelyben az elnök egyik legközelebbi szövetségesét, Timur Mindicset is vádemelés alá helyezték. Az ügy a nemzeti energiaipar kulcsfontosságú szereplőit érinti, köztük az állami Energoatomot is. A hatóságok szerint több tucat letartóztatás és razzia előzte meg a nyomozást, amelynek során jelentős pénzmosásra is fény derült. A botrány újra reflektorfénybe helyezi az ukrán kormány korrupció elleni harcát és az Antikorrupciós Hivatal munkáját.
A NABU közlése szerint a csoport egy kiterjedt korrupciós hálózatot hozott létre kulcsfontosságú állami vállalatok irányítására, beleértve az Energoatomot, Ukrajna állami nukleáris energiaügynökségét. A 15 hónapig tartó vizsgálat és ezerórányi lehallgatás nyomán hetven razziát hajtottak végre a hivatal szerint. Az Antikorrupciós Hivatal szerint a csoport kenőpénzeket szedett az Energoatom vállalkozóitól, az egyes szerződések értékének 10-15 százalékát – írja a The Kyiv Independent.
Zelenszkij a botrányra utalva így nyilatkozott:
Nagy szükség van a korrupció elleni hatékony fellépésre. A büntetés elkerülhetetlen és szükséges
– mondta az ukrán elnök a tegnap esti beszédében.
Mindics a Kvartal 95 nevű produkciós cég társtulajdonosa, amit az ukrán elnök alapított. A korrupciós ügyben állítólagosan érintett további hat személyt szintén vádemelés alá helyeztek, és közülük ötöt letartóztattak.
Mindics egyelőre szökésben van.
A Kyiv Independent forrásai szerint a volt energiaügyi miniszternél, Herman Haluscsenkónál – aki 2021 és 2025 között töltötte be ezt a posztot – szintén házkutatást tartott a hatóság. A nyilvánosságra hozott felvételeken két férfi „Roket” és „Tenor” néven hallhatók, akik vállalkozókat akartak nyomás alá helyezni. A lap forrásai szerint „Roket” Ihor Mironyuk, a volt energiaügyi miniszter, Haluscsenko tanácsadója, míg „Tenor” Dmytro Basov, volt ügyész és az Energoatom biztonsági osztályának egykori vezetője.
A NABU szerint az ügyben érintettek körülbelül százmillió dollárt moshattak tisztára egy kijevi irodán keresztül.
Korábban írtunk róla, hogy Zelenszkij korrupciós botrányai megakasztják az uniós utat, és az Alapjogokért Központ szeptemberi elemzése szerint Ukrajna csak a jogállam látszatát kelti, miközben az országot csak a nyugati finanszírozás tartja életben.
Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
