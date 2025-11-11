Korrupciós botrány: Zelenszkij arcára fagyott a mosoly

Mindics a Kvartal 95 nevű produkciós cég társtulajdonosa, amit az ukrán elnök alapított. A korrupciós ügyben állítólagosan érintett további hat személyt szintén vádemelés alá helyeztek, és közülük ötöt letartóztattak.

Mindics egyelőre szökésben van.

A Kyiv Independent forrásai szerint a volt energiaügyi miniszternél, Herman Haluscsenkónál – aki 2021 és 2025 között töltötte be ezt a posztot – szintén házkutatást tartott a hatóság. A nyilvánosságra hozott felvételeken két férfi „Roket” és „Tenor” néven hallhatók, akik vállalkozókat akartak nyomás alá helyezni. A lap forrásai szerint „Roket” Ihor Mironyuk, a volt energiaügyi miniszter, Haluscsenko tanácsadója, míg „Tenor” Dmytro Basov, volt ügyész és az Energoatom biztonsági osztályának egykori vezetője.