Zelenszkij korrupciós botrányai megakasztják az uniós utat

Zelenszkij és a korrupció hálója

Az elemzés szerint a korrupció rendszerszinten szövi át az ukrán állam működését, és Zelenszkij hatalomra kerülése sem hozott változást. Már 2019-ben, elnöki beiktatása után kiderült, hogy szűk baráti köre kulcsfontosságú pozíciókat szerzett az állami apparátusban. A Pandora-iratok pedig feltárták: offshore cégeken keresztül mintegy 40 millió dollár érkezett hozzájuk Ihor Kolomojszkij, a hírhedt oligarcha érdekeltségeiből.

A védelmi beszerzések területén is botrányok sora robbant ki. A jelentés emlékeztet: 2022-ben negyvenmillió dollárt sikkasztottak el, miközben a megvásárolt lőszert soha nem szállították le.

A korrupció nem kímélte a vámhatóságokat sem: a rendszeres megvesztegetések miatt jelentős állami bevételek estek ki, miközben a vezetők meggazdagodtak. 2025 nyarán a parlament Zelenszkij támogatásával próbálta korlátozni a korrupcióellenes szervezetek függetlenségét, ám a társadalmi tiltakozás végül megakadályozta a kezdeményezést. Az Alapjogokért Központ elemzése különösen súlyosnak tartja az ukrán igazságszolgáltatás állapotát.

2023-ban a Legfelsőbb Bíróság elnökét hárommillió dolláros vesztegetésen érték tetten, ami rámutatott a bírósági rendszer mélyen gyökerező korrupciójára.

A kutatás szerint nemcsak a korrupciós ügyek mutatják a rendszer gyengeségeit, hanem a szabadságjogok sorozatos megsértése is. A sajtó és a véleményszabadság korlátozása mellett vallási közösségeket tiltottak be, és politikai okokból gyakran alkalmaznak önkényes intézkedéseket.