Újabb dróntámadások szedtek civil áldozatokat

Ismét civilek váltak a háború áldozataivá, miközben több település is támadás alá került. A dróntámadás következtében egy férfi az autójában halt meg, másutt kormányépület borult lángba.

Wiedermann Béla
2025. 09. 09. 8:15
Illusztráció
Illusztráció Forrás: AFP
Az Origo a RBC-re hivatkozva írta meg, hogy Szocsiban egy férfi halt meg a dróntámadás következtében. Venyamin Kondratyev, a Krasznodari terület kormányzója arról számolt be, hogy a férfi autóját repeszek találták el, miközben a volán mögött ült.

Kijev központjában dróntámadás érte a kormányépületet. A Miniszteri Kabinet lángokba borult, civilek is életüket vesztették a támadásban.
Kijev központjában dróntámadás érte a kormányépületet. A miniszteri kabinet lángokba borult, civilek is életüket vesztették a támadásban (Fotó: AFP)

Tragikus hírek érkeztek Adler kerületből. A kijevi rezsim kísérletet tett arra, hogy civil objektumokat támadjon, ennek következtében egy férfi életét vesztette. A drón repeszei eltalálták az autót, amelyet vezetett

– fogalmazott a kormányzó. A helyi hatóságok szerint a támadás során hat magánház is megrongálódott, a homlokzatokban, tetőkben, ablakokban és kerítésekben keletkezett kár. A helyszínen katasztrófa-elhárító és speciális szolgálatok dolgoznak. Kondratyev utasította a város vezetését, hogy nyújtsanak segítséget az áldozat családjának, és támogassák a helyreállítást. Andrej Proszunyin, Szocsi polgármestere hozzátette: 

Jelenleg nincs veszély a város lakóira és vendégeire, az infrastruktúra zavartalanul működik, a repülőtér fogadja és indítja a járatokat. Arra kérem a szocsiakat és a turistákat, hogy őrizzék meg a nyugalmukat, és csak a hivatalos információknak higgyenek.

Dróntámadás Kijevben is súlyos károkat okozott

A The Kyiv Independent beszámolója szerint szeptember 7-én Ukrajnát is tömeges támadás érte. Az orosz erők egyetlen éjszaka 810 drónt és 13 rakétát indítottak, amelyek számos települést célba vettek. 

Három ember halt meg, köztük egy két hónapos csecsemő és az édesanyja, további húszan megsérültek.

A legsúlyosabb találat Kijevben érte a miniszteri kabinet épületét, amelynek felső emeletei lángokba borultak. 

A tűz gyorsan terjedt

– mondta az ukrán katasztrófavédelem vezetője. A kormányzati negyed központi épületében hatalmas károk keletkeztek, miközben a mentőalakulatok folyamatosan dolgoztak a lángok megfékezésén és a romok eltakarításán. Az ukrán miniszterelnök a támadást a háború új szakaszának nevezte. 

Ez nem egy békét kereső ország viselkedése. Ez nyílt gúny minden diplomáciai erőfeszítéssel szemben

– mondta. Az Európai Unió ukrajnai nagykövete, Katarina Mathernova szerint a kormányzati épület teljes pusztulását csak az akadályozta meg, hogy a rakéta nem robbant fel. 

A bizonyíték itt van előttünk: Putyin szándékosan az ország létfontosságú elemeit – a kormányt, az energiát, az embereket – veszi célba

– fogalmazott.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

