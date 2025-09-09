Újabb dróntámadások szedtek civil áldozatokat

Dróntámadás Kijevben is súlyos károkat okozott

A The Kyiv Independent beszámolója szerint szeptember 7-én Ukrajnát is tömeges támadás érte. Az orosz erők egyetlen éjszaka 810 drónt és 13 rakétát indítottak, amelyek számos települést célba vettek.

Három ember halt meg, köztük egy két hónapos csecsemő és az édesanyja, további húszan megsérültek.

A legsúlyosabb találat Kijevben érte a miniszteri kabinet épületét, amelynek felső emeletei lángokba borultak.

A tűz gyorsan terjedt

– mondta az ukrán katasztrófavédelem vezetője. A kormányzati negyed központi épületében hatalmas károk keletkeztek, miközben a mentőalakulatok folyamatosan dolgoztak a lángok megfékezésén és a romok eltakarításán. Az ukrán miniszterelnök a támadást a háború új szakaszának nevezte.

Ez nem egy békét kereső ország viselkedése. Ez nyílt gúny minden diplomáciai erőfeszítéssel szemben

– mondta. Az Európai Unió ukrajnai nagykövete, Katarina Mathernova szerint a kormányzati épület teljes pusztulását csak az akadályozta meg, hogy a rakéta nem robbant fel.

A bizonyíték itt van előttünk: Putyin szándékosan az ország létfontosságú elemeit – a kormányt, az energiát, az embereket – veszi célba

– fogalmazott.