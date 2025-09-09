Újabb dróntámadások szedtek civil áldozatokat

Az Origo a RBC-re hivatkozva írta meg, hogy Szocsiban egy férfi halt meg a dróntámadás következtében. Venyamin Kondratyev, a Krasznodari terület kormányzója arról számolt be, hogy a férfi autóját repeszek találták el, miközben a volán mögött ült.
Tragikus hírek érkeztek Adler kerületből. A kijevi rezsim kísérletet tett arra, hogy civil objektumokat támadjon, ennek következtében egy férfi életét vesztette. A drón repeszei eltalálták az autót, amelyet vezetett
– fogalmazott a kormányzó. A helyi hatóságok szerint a támadás során hat magánház is megrongálódott, a homlokzatokban, tetőkben, ablakokban és kerítésekben keletkezett kár. A helyszínen katasztrófa-elhárító és speciális szolgálatok dolgoznak. Kondratyev utasította a város vezetését, hogy nyújtsanak segítséget az áldozat családjának, és támogassák a helyreállítást. Andrej Proszunyin, Szocsi polgármestere hozzátette:
Jelenleg nincs veszély a város lakóira és vendégeire, az infrastruktúra zavartalanul működik, a repülőtér fogadja és indítja a járatokat. Arra kérem a szocsiakat és a turistákat, hogy őrizzék meg a nyugalmukat, és csak a hivatalos információknak higgyenek.