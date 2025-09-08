Fej nélkül találtak rá egy orosz vállalatvezető holttestére egy híd alatt

A Lenta információi szerint az áldozat egy kálium- és magnéziumsó bányászatával foglalkozó vállalat igazgatója volt. Testére Kalinyingrád mellett, Szolnyecsnoje falunál bukkantak. A holttestet egy híd alatt találták meg, és mivel a feje hiányzott, a hatóságok rögtön vizsgálatot indítottak a haláleset ügyében.

Az orosz hatóságok rögtön vizsgálatot indítottak, miután megtalálták a holttestet. Fotó: Stringer/Anadolu

A helyszínre kiérkező nyomozók megkezdték a körülmények feltárását, de eddig csak kevés részletet tettek közzé – az esetről az Origo számolt be, a teljes hírt IDE KATTINTVA olvashatja el.

Az egymást követő titokzatos halálesetek erősen foglalkoztatják az orosz közvéleményt,

és újabb találgatásokat indítottak el a magas beosztású üzletemberek és tisztviselők furcsa eltűnéseivel és halálával kapcsolatban.

Miért halt meg Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus?

Korábban Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa nyilatkozott lapunknak azzal kapcsolatban, hogy mi az, ami biztosan tudható Alekszej Navalnij haláláról.

Amit biztosan tudunk Alekszej Navalnij haláláról az az, hogy meghalt és az, hogy hol. A többi feltételezés, illetve a hivatalos orosz politika nyilatkozata, hogy ez külső behatás nélkül történt, tehát nem meggyilkolták, hanem betegség végzett vele

– mondta Tálas Péter. Hozzátette, hogy arra nincs bizonyíték, amit Julija Navaljana állít, miszerint Putyin a férje gyilkosa és novicsokkal végzett vele.

Borítókép: Orosz rendőrség, illusztráció (Fotó: AFP)