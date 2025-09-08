holttestcégvezetőrendőrségOroszországnyomozás

Fej nélkül találtak rá egy orosz vállalatvezető holttestére egy híd alatt

Kalinyingrád környékén, sokkoló körülmények között bukkantak rá egy orosz cégvezető holttestére: a férfit lefejezve, egy híd alatt találták meg. Az eset újabb rejtélyes halálesetként került a hírekbe Oroszországban, ahol az elmúlt időszakban több magas rangú üzletember és hivatalnok is gyanús módon vesztette életét.

Magyar Nemzet
2025. 09. 08. 19:19
Orosz rendőrség - illusztráció (Fotó: AFP) Fotó: STRINGER Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Lenta információi szerint az áldozat egy kálium- és magnéziumsó bányászatával foglalkozó vállalat igazgatója volt. Testére Kalinyingrád mellett, Szolnyecsnoje falunál bukkantak. A holttestet egy híd alatt találták meg, és mivel a feje hiányzott, a hatóságok rögtön vizsgálatot indítottak a haláleset ügyében.

holttest, rendőrautó
Az orosz hatóságok rögtön vizsgálatot indítottak, miután megtalálták a holttestet. Fotó: Stringer/Anadolu

A helyszínre kiérkező nyomozók megkezdték a körülmények feltárását, de eddig csak kevés részletet tettek közzé – az esetről az Origo számolt be, a teljes hírt IDE KATTINTVA olvashatja el.

Az egymást követő titokzatos halálesetek erősen foglalkoztatják az orosz közvéleményt,

és újabb találgatásokat indítottak el a magas beosztású üzletemberek és tisztviselők furcsa eltűnéseivel és halálával kapcsolatban.

Miért halt meg Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus?

Korábban Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa nyilatkozott lapunknak azzal kapcsolatban, hogy mi az, ami biztosan tudható Alekszej Navalnij haláláról.

Amit biztosan tudunk Alekszej Navalnij haláláról az az, hogy meghalt és az, hogy hol. A többi feltételezés, illetve a hivatalos orosz politika nyilatkozata, hogy ez külső behatás nélkül történt, tehát nem meggyilkolták, hanem betegség végzett vele

– mondta Tálas Péter. Hozzátette, hogy arra nincs bizonyíték, amit Julija Navaljana állít, miszerint Putyin a férje gyilkosa és novicsokkal végzett vele. 

Borítókép: Orosz rendőrség, illusztráció (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknikkelöntvény

Lökdösődsz?

Bayer Zsolt avatarja

Ez a selejtes és feleslegesen létező homo sapiens prototípusa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.