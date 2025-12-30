Újévi nyitány 2026 – Csajkovszkij diótörőjéből a Virágkeringő is felcsendül a hangversenyen

Január 1-jén 18 órától a Zeneakadémián kezdődik az Újévi nyitány, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának varázslatos koncertje. Az eseményt élőben követhetik a Bartók rádió hallgatói, a Duna 18.50-től tűzi műsorára a koncertet, így az otthonából bárki részese lehet az újévi zenés ünnepnek, amelyet 2026-ban is telt ház előtt tartanak.

Újévi nyitány 2026-ban is a közmédiában (Forrás: MTVA)

A 2026-os év első dallamait Farkas Róbert vezényletével hallhatják, aki a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem fiatal tehetségeivel közösen gondoskodik a pezsdítő hangulatról.

Óriási öröm és megtiszteltetés, hogy a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát a 2026-os Újévi nyitány koncertjén vezényelhetem. A Zeneakadémia hallgatóinak muzsikái és sok csodálatos tánczene szolgáljon pezsdítő felütésként egy egészségben, sikerekben és zenei élményekben gazdag új évhez. Mindenkinek boldog új esztendőt kívánok!

– hangsúlyozta a karmester.

A műsorban népszerű zeneszerzők műveiből válogatott Farkas Róbert, a dallamokat a tánc köti össze: Hacsaturján Álarcos bál szvit keringője, Dvořák g-moll rondója és 8. szláv tánca, Bartók Béla Román népi táncai, Kodály Zoltán Háry János intermezzója, Manuel De Falla Tűztánca, Cécile Chaminade Concertinója, Csajkovszkij diótörőjéből a Virágkeringő és Charles Gounod Rómeó és Júlia darabjának részletét hallhatja majd a közönség.

Az elmúlt évek során olyan elismert művészek irányították az együttest, mint Vásáry Tamás, Kovács János, Medveczky Ádám, Oliver von Dohnányi, Káli Gábor és Héja Domonkos.

A Rádiózenekar hangzását ezen a különleges estén a Zeneakadémia ifjú tehetségei, Forgó Boglárka csellóművész, Csapó Boglárka fuvolaművész és Dolhai Luca énekesnő egészíti ki, akik érzelemgazdag játékkal és egyedi, Orsolya Darchi ruhakölteményekkel is elkápráztatják majd a közönséget.

A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara nyolc évtizedes fennállása óta számtalan hazai és külföldi hangversennyel vívta ki rangját a nagyzenekarok élmezőnyében. A világ vezető kritikusai egybehangzóan méltatják kiegyenlített hangzását, hajlékonyságát és azt a mecénási tevékenységet, amelyet a magyar kortárs zene népszerűsítésével és rögzítésével végez. A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarához immár egy olyan nagyszerű hagyomány megteremtése is fűződik, mint az Újévi nyitány, ahol a zenekedvelő közönség nagyszabású koncerten köszöntheti közösen az új esztendőt.