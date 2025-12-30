Több mint nyolcvanezer egyenruhás kap fegyverpénzt 2026-ban

Jövő február közepén, egy összegben érkezik a hathavi fegyverpénz a rendvédelmi szervek dolgozóinak a számlájára. Összesen több mint 80 ezer egyenruhás kapja meg a hathavi juttatást, s hasonlóan az előző, négy évvel ezelőtti kifizetéshez, most is jár a rendőröknek, a tűzoltóknak, a katonáknak, valamint a Terrorelhárítási Központ, az idegenrendészet, a büntetés-végrehajtás, a katasztrófavédelem és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományban lévő dolgozóinak. Jelentősen, mintegy 5-6 ezer fővel bővül a jogosultak köre: 2026-ban immár a honvéd, a rendvédelmi és a pénzügyőr tisztjelöltek, valamint a határvadászok is kapnak hathavi fegyverpénzt.

A hathavi fegyverpénz összege egy átlagos rendőr esetében több mint nettó 2 millió forint, de középvezetői szinten az 5 milliót is elérheti az egyösszegű kiegészítő juttatás. Az elfogadott jövő évi költségvetésben 450 milliárd forint szerepel a fegyverpénz fedezetére. Jelentős pluszpénzről van tehát szó, amelyet a kormány először 2022-ben fizetett ki és vállalta, hogy négyévente biztosítja az érintett munkavállalók különjuttatását. A fegyvereseknek ez jelentős keresetemelkedést jelent, amit jól mutatnak a Központi Statisztikai Hivatal adatai is: 2022-ben – az előző évhez képest – a fegyverpénznek köszönhetően 45-55 százalékkal nőtt az átlagkereset a rendvédelmi dolgozóknál. Az intézkedéssel a rendvédelmi pálya megbecsültségét is növelni szándékozott a kormány.

A fegyverpénz nem része a hivatásos szolgálatot ellátó illetményének, de elszámolására és kifizetésére ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni, amelyek az illetmény elszámolására és kifizetésére vonatkoznak. A jogosultságról és annak összegéről a munkáltatói jogkör gyakorlója munkáltatói intézkedést ad ki. Kizáró ok lehet például az alkalmatlanság, a kifogásolható életvitel, valamint a méltatlanság. Azok viszont akkor is jogosultak maradnak a juttatásra, akiknek a szolgálatellátás során szerzett sérülés miatt szűnt meg a hivatásos szolgálati jogviszonyuk, valamint akik december 31-én nyugdíj előtti rendelkezési állományban voltak.