Feljelentették a háromgyerekes anyát fenyegető tiszásokat

UkrajnaOroszországEUEurópai BizottságháborúUrsula von der Leyen

Újabb végzetes lépést tehet Ursula von der Leyen, hogy háborúba vigye Európát

Az Európai Parlament szeptember 8-11. közötti strasbourgi ülésszakán a képviselők megvitatják az Ukrajna számára nyújtandó biztonsági garanciák előkészítését, határozatot fogadnak el Ukrajna EU-csatlakozási útján tett reformjainak értékeléséről, és meghallgatják Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének az Unió helyzetéről szóló beszédét. Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásáért mindent megtesz a háborúpárti Brüsszel.

Kozma Zoltán
2025. 09. 09. 7:31
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Szeptember 9-én, kedden 9:00 órakor kezdődnek a viták Ukrajna biztonsági garanciáiról Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének részvételével. Ezt követően a képviselők megvitatják Ukrajna reformjait és az EU-tagság felé tett előrehaladását. Ugyanezen a napon szavaznak is a vonatkozó határozatról. Ursula von der Leyen is készül a szerdai beszédére.

Ursula von der Leyen mindent megtesz Ukrajnáért (Fotó: AFP)
Ursula von der Leyen mindent megtesz Ukrajnáért (Fotó: AFP)

13:00 órakor Maia Sandu moldovai elnök szólal fel az Európai Parlamentben, majd 19:00 óra körül a képviselők megvitatják Moldova ellenálló képességének megerősítését az Oroszország felől érkező hibrid támadásokkal szemben.

Ursula von der Leyen szerdán mondja el beszédét

Szeptember 10-én, szerdán 9:00 órakor helyi idő szerint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke tartja meg az Unió helyzetéről szóló beszédét.

Ez egy mérföldkőhöz hasonlítható esemény az európai demokrácia számára, amelynek során az Európai Bizottság elnöke bemutatja a jelenlegi helyzetet, az eddigi mandátum alatt elért eredményeket, és ami a legfontosabb és legérdekesebb mindannyiuk számára, bejelenti az elkövetkező évek új céljait és politikáit

 – mondta Olof Gill, az Európai Bizottság helyettes szóvivője.

Megjegyezte, hogy a beszéd elhangzása után Von der Leyen megvitatja az Európai Unió számára kulcsfontosságú kérdéseket az európai parlamenti képviselőkkel.

Mint arról korábban írtunk, a Magyar Nemzetnek nyilatkozó szakértő szerint számos területen érintené az EU-t és annak tagállamait Ukrajna európai uniós csatlakozása, és a hatás egyetlen aspektusból sem lenne pozitív. Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője kiemelte:

Ukrajna csatlakozásával karnyújtásnyi közelségbe kerül az EU ahhoz, hogy bevonódjon az Oroszország elleni konfliktusba

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

