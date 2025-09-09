Újabb végzetes lépést tehet Ursula von der Leyen, hogy háborúba vigye Európát

Szeptember 9-én, kedden 9:00 órakor kezdődnek a viták Ukrajna biztonsági garanciáiról Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének részvételével. Ezt követően a képviselők megvitatják Ukrajna reformjait és az EU-tagság felé tett előrehaladását. Ugyanezen a napon szavaznak is a vonatkozó határozatról. Ursula von der Leyen is készül a szerdai beszédére.

Ursula von der Leyen mindent megtesz Ukrajnáért (Fotó: AFP)

13:00 órakor Maia Sandu moldovai elnök szólal fel az Európai Parlamentben, majd 19:00 óra körül a képviselők megvitatják Moldova ellenálló képességének megerősítését az Oroszország felől érkező hibrid támadásokkal szemben.

Ursula von der Leyen szerdán mondja el beszédét

Szeptember 10-én, szerdán 9:00 órakor helyi idő szerint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke tartja meg az Unió helyzetéről szóló beszédét.

Ez egy mérföldkőhöz hasonlítható esemény az európai demokrácia számára, amelynek során az Európai Bizottság elnöke bemutatja a jelenlegi helyzetet, az eddigi mandátum alatt elért eredményeket, és ami a legfontosabb és legérdekesebb mindannyiuk számára, bejelenti az elkövetkező évek új céljait és politikáit

– mondta Olof Gill, az Európai Bizottság helyettes szóvivője.