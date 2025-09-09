Az nem vitás, hogy a földgáz hosszú távon Magyarország energiaellátásának fontos forrása lesz – hangsúlyozta Szijjártó Péter a közösségi oldalán. Mint fogalmazott: minél több útvonalon, minél több gázt tud beszerezni az ország, annál nagyobb biztonságban van.
Szijjártó Péter új nyugati gázmegállapodásról számolt be
Magyarország energiabiztonságát újabb hosszú távú megállapodás erősíti. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte, hogy aláírják a leghosszabb távú nyugati irányú földgázszerződést, amely újabb fontos lépés a diverzifikációban.
Szijjártó Péter a diverzifikációról
A miniszter bejelentette:
Úgyhogy ma egy újabb hosszú távú földgázvásárlási szerződést írunk alá. Ez lesz a leghosszabb távú nyugati irányú földgázbeszerzési szerződésünk.
Hozzátette: Magyarország mindig is komoly erőfeszítéseket tett a diverzifikáció irányába.
Minél több útvonalon, minél több gázt vásárolunk, az annál jobb
– emelte ki.
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)
