Szijjártó Péter új nyugati gázmegállapodásról számolt be

Az nem vitás, hogy a földgáz hosszú távon Magyarország energiaellátásának fontos forrása lesz – hangsúlyozta Szijjártó Péter a közösségi oldalán. Mint fogalmazott: minél több útvonalon, minél több gázt tud beszerezni az ország, annál nagyobb biztonságban van.

Szijjártó Péter közölte, hogy Magyarország új hosszú távú nyugati gázszerződést ír alá, erősítve ezzel az ország energiabiztonságát (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)