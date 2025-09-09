Szijjártó Pétergázellátásenergiabiztonság
Szijjártó Péter új nyugati gázmegállapodásról számolt be

Magyarország energiabiztonságát újabb hosszú távú megállapodás erősíti. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte, hogy aláírják a leghosszabb távú nyugati irányú földgázszerződést, amely újabb fontos lépés a diverzifikációban.

Wiedermann Béla
2025. 09. 09. 8:09
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Forrás: Facebook/Szijjártó Péter
Az nem vitás, hogy a földgáz hosszú távon Magyarország energiaellátásának fontos forrása lesz – hangsúlyozta Szijjártó Péter a közösségi oldalán. Mint fogalmazott: minél több útvonalon, minél több gázt tud beszerezni az ország, annál nagyobb biztonságban van.

Szijjártó Péter közölte, hogy Magyarország új hosszú távú nyugati gázszerződést ír alá, erősítve ezzel az ország energiabiztonságát.
Szijjártó Péter közölte, hogy Magyarország új hosszú távú nyugati gázszerződést ír alá, erősítve ezzel az ország energiabiztonságát (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)

Szijjártó Péter a diverzifikációról

A miniszter bejelentette: 

Úgyhogy ma egy újabb hosszú távú földgázvásárlási szerződést írunk alá. Ez lesz a leghosszabb távú nyugati irányú földgázbeszerzési szerződésünk.

Hozzátette: Magyarország mindig is komoly erőfeszítéseket tett a diverzifikáció irányába. 

Minél több útvonalon, minél több gázt vásárolunk, az annál jobb

– emelte ki.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)

A Magyar Nemzet közéleti napilap

A Magyar Nemzet közéleti napilap

