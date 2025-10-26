Kifakadt a korrupcióellenes ügyészség: Zelenszkij rettegésben tartja az ukránokat

Júliusban a korrupcióellenes hatóságok függetlenségét gyakorlatilag megszüntető törvényt fogadott el az ukrán parlament. A jogszabály jelentősen kiterjesztette a főügyész hatáskörét a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) felett. Az intézkedés heves tiltakozásokat váltott ki, majd végül, július végén, a nemzetközi nyomás és a belső tiltakozáshullám után az ukrán parlament elfogadta a 13533-as törvényjavaslatot, amely visszaállítja a független korrupcióellenes intézmények jogköreit. Alig két hónappal később a két ügynökség aggódik a tevékenységüket befolyásoló mérgező légkör és a végrehajtó hatalom kezében lévő ukrán biztonsági szolgálattal (SBU) fennálló, különösen feszült kapcsolataik miatt.

Volodimir Zelenszkij nyomás alatt tartja a korrupciós ügyeket vizsgáló szervezeteket, hogy azok ne tudják felfedni a kormányzati visszaéléseket. Fotó: AFP

Jogilag visszatértünk a július 22-i törvény előtti helyzethez

– magyarázza a SAPO egyik, névtelenséget kérő ügyésze nemrégiben a Le Monde-nak, hozzátéve:

Ettől eltekintve úgy érezzük, hogy a helyzet megváltozott. Most már azon tűnődünk, hogy holnap reggel nem kopogtat-e valaki az ajtónkon házkutatási paranccsal vagy akár parancs nélkül, csak azért, mert rendesen végeztük a munkánkat.

Zelenszkij ugyan visszakozott, de a korrupcióellenes küzdelemre szakosodott civil szervezetek egy burkolt kampányról beszélnek, amelynek célja, hogy nyomást gyakoroljon a két ügynökségre, és a közvélemény szemében hiteltelenné tegye munkájukat. A NABU nyomozói aggódnak egyik kollégájuk, Ruslan Magamedrasulov sorsa miatt, akit július 21-e óta tartanak őrizetben, miután az ukrán titkosszolgálat országos razziát tartott.

A razzia során egy másik nyomozót is letartóztattak: Viktor Gusarovot, akit 2014-ben, még a NABU tagjaként elkövetett cselekmények miatt árulással vádoltak. Az SBU ezt a műveletet, amely összesen 19 NABU-ügynököt érintett, az orosz befolyás felszámolásának első lépéseként mutatta be.

A civil társadalom aktivistái azonban inkább egy kommunikációs akciónak tekintik a történteket, amely nem hozott konkrét bizonyítékot, sokkal inkább azért szervezték, hogy igazolják a két ügynökség függetlenségét megszüntető törvény szavazását.