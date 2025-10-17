Volodimir ZelenszkijUkrajnaorosz-ukrán háború

Lemondatnák Zelenszkijt az ukránok

A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KIIS) hétfőn közzétett közvélemény-kutatása szerint az ukránok 75 százaléka azt szeretné, ha Volodimir Zelenszkij elnök távozna hivatalából az Oroszországgal vívott háború befejezése után. Kérdés ugyanakkor, hogy ki marad az országban addira. Egy tanulmány szerint az Európa más országaiba menekült ukránoknak csak 3 százaléka fog visszatérni a háború után.

A KIIS elemzői szerint a közvélemény általánosságban továbbra is támogatja Zelenszkij háborús vezetését, és a válaszadók 60 százaléka bízik benne, bár a KIIS közvélemény-kutatásaiban a közbizalom csúcspontja 90 százalék volt, amelyet röviddel az orosz invázió után, 2022 februárjában ért el. Az orosz invázió kezdete előtt mindössze 37 százalékon állt – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség. 

Míg a válaszadók 41 százaléka úgy vélte, hogy Zelenszkijnek a háború befejezése után is részt kellene vennie a politikában, csak 25 százalékuk lenne hajlandó visszaszavazni őt elnöknek. Másrészt a válaszadók 36 százaléka szerint Zelenszkijnek a háború után teljesen el kellene hagynia a politikát, és 14 százalékuk azt szeretné, ha büntetőeljárás indulna ellene az elnökként tett egyes cselekedetei miatt.

A Kyiv Independent megjegyezte, hogy Zelenszkij közvélemény-kutatási mutatói jelentősen csökkentek augusztusban és szeptemberben, miután Zelenszkij jóváhagyott egy törvényjavaslatot, amely gyengítette Ukrajna korrupcióellenes nyomozó szerveit. Később a törvényt visszavonták – írja a Breitbart.

Ki marad Ukrajnában?

Ahogy a Zelenszkijbe vetett bizalom kezd meginogni, az is kérdésessé válik, hogy hányan maradnak egyáltalán Ukrajnában a háború után. Hiszen rengetegen haltak meg a fronton, és rengetegen menekültek el a háború elől.

Egy új tanulmány arra figyelmeztet, hogy az Európában élő ukrán menekültek túlnyomó többsége soha nem térhet haza, hacsak Ukrajna vissza nem nyeri területeit és nem biztosítja a nyugati biztonsági garanciákat. A német Ifo Intézet új, jelentős munkadokumentuma szerint

az Európában tartózkodó ukrán menekülteknek mindössze 3 százaléka térne vissza hazájába a legpesszimistább háború utáni forgatókönyv szerint.

A 30 európai országban 2543 menekült felmérésén alapuló tanulmány megállapította, hogy a területi integritás és a biztonsági garanciák a legmeghatározóbb tényezők a visszatérési döntések alakításában – felülmúlva a gazdasági lehetőségeket és még a békemegállapodásokat is.

A kutatók a menekülteknek számos hipotetikus háború utáni körülményt mutattak be, olyan változó tényezőket, mint Ukrajna területi ellenőrzése, NATO-tagság, korrupciós szint és gazdasági fellendülés.

Azt találták, hogy a legjobb és a legrosszabb eset közötti különbség hatalmas: a menekültek közel fele (46,5 százalék) visszatérne, ha Ukrajna teljes mértékben visszaállítaná 1991-es határait, csatlakozna a NATO-hoz, csökkentené a korrupciót és növelné a jövedelmeket. Másrészt viszont mindössze 2,7 százalék tenné ezt, ha Oroszország megtartaná a megszállt területek nagy részét, nem írnának alá békemegállapodást, hiányoznának a biztonsági garanciák, és a gazdasági helyzet romlana.

„A területi integritás a visszatérési szándék legerősebb mozgatórugója” – írják a szerzők, megjegyezve, hogy Ukrajna 1991-es határainak helyreállítása 10,8 százalékponttal növeli a visszatérés átlagos valószínűségét azokhoz a forgatókönyvekhez képest, ahol Oroszország megtartja az irányítást. A NATO-tagság további 7,1 ponttal növeli a visszatérés valószínűségét, míg a korrupció csökkentése 3,2 ponttal – ez nagyjából ugyanolyan hatású, mint a jövedelem 20 százalékos növekedése vagy az EU-csatlakozás kilátása.

A tanulmány jelentős demográfiai különbségeket is talált. A nők általánosságban nagyobb visszatérési szándékot mutattak, mint a férfiak, és érzékenyebbek voltak a gazdasági és intézményi fejlesztésekre. A fiatalabb, 18 és 34 év közötti menekültek nagyobb hangsúlyt fektettek a munkalehetőségekre, a jövedelmi kilátásokra és a potenciális EU-tagságra, de átlagos visszatérési valószínűségük mindössze 26,3 százalék volt – ami aggasztó jel Ukrajna hosszú távú újjáépítése szempontjából, tekintettel az alacsony születési rátára.

Minél tovább elhúzódik a konfliktus, annál kevésbé valószínű, hogy az ukrán menekültek hazatérnek, amint azt a német Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Hivatal (BAMF) 2023. februári felmérése is mutatja, amelyből kiderült, hogy a válaszadóknak csak 34 százaléka mondta azt, hogy a háború után azonnal, mindenféle feltétel nélkül visszatérne. Az Eurostat adatai szerint 2025 augusztusának végén 4,37 millió ukrán menekült élt az Európai Unióban az EU ideiglenes védelmi irányelve alapján.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök

