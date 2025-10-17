Lemondatnák Zelenszkijt az ukránok

A KIIS elemzői szerint a közvélemény általánosságban továbbra is támogatja Zelenszkij háborús vezetését, és a válaszadók 60 százaléka bízik benne, bár a KIIS közvélemény-kutatásaiban a közbizalom csúcspontja 90 százalék volt, amelyet röviddel az orosz invázió után, 2022 februárjában ért el. Az orosz invázió kezdete előtt mindössze 37 százalékon állt – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Míg a válaszadók 41 százaléka úgy vélte, hogy Zelenszkijnek a háború befejezése után is részt kellene vennie a politikában, csak 25 százalékuk lenne hajlandó visszaszavazni őt elnöknek. Másrészt a válaszadók 36 százaléka szerint Zelenszkijnek a háború után teljesen el kellene hagynia a politikát, és 14 százalékuk azt szeretné, ha büntetőeljárás indulna ellene az elnökként tett egyes cselekedetei miatt.

Poll: 75 Percent of Ukrainians Want Zelensky Out of Office After the War | John Hayward, Breitbart News



A poll published by the Kyiv International Institute of Sociology (KIIS) on Monday found that 75 percent of Ukrainians want President Volodymyr Zelensky to leave office after… pic.twitter.com/dtxd1oRJw7 — Owen Gregorian (@OwenGregorian) October 15, 2025

A Kyiv Independent megjegyezte, hogy Zelenszkij közvélemény-kutatási mutatói jelentősen csökkentek augusztusban és szeptemberben, miután Zelenszkij jóváhagyott egy törvényjavaslatot, amely gyengítette Ukrajna korrupcióellenes nyomozó szerveit. Később a törvényt visszavonták – írja a Breitbart.

Ki marad Ukrajnában?

Ahogy a Zelenszkijbe vetett bizalom kezd meginogni, az is kérdésessé válik, hogy hányan maradnak egyáltalán Ukrajnában a háború után. Hiszen rengetegen haltak meg a fronton, és rengetegen menekültek el a háború elől.

Egy új tanulmány arra figyelmeztet, hogy az Európában élő ukrán menekültek túlnyomó többsége soha nem térhet haza, hacsak Ukrajna vissza nem nyeri területeit és nem biztosítja a nyugati biztonsági garanciákat. A német Ifo Intézet új, jelentős munkadokumentuma szerint

az Európában tartózkodó ukrán menekülteknek mindössze 3 százaléka térne vissza hazájába a legpesszimistább háború utáni forgatókönyv szerint.

A 30 európai országban 2543 menekült felmérésén alapuló tanulmány megállapította, hogy a területi integritás és a biztonsági garanciák a legmeghatározóbb tényezők a visszatérési döntések alakításában – felülmúlva a gazdasági lehetőségeket és még a békemegállapodásokat is.