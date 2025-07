Amíg a nyugati világ hősies szabadságharcként ünnepli az ukrajnai háborút, Volodimir Zelenszkij kormányzata saját oligarchikus elitjeivel csendben nyerészkedik. A korrupció vádja nem új Ukrajnában, de a háború éveiben az átláthatatlanság, a közbeszerzések elkerülése, a hadiipari beruházások zárt köre és a számonkérés hiánya különösen súlyos következményekkel jár az ukrán lakosság és a fronton harcoló katonák számára.

Zelenszkij uralma alatt virágzik a korrupció Ukrajnában

Fotó: AFP

Mindez annak fényében különösen riasztó, hogy a Kiel Institute adatai szerint 2025 áprilisáig a nyugati országok több mint 200 milliárd eurót mozgósítottak Ukrajna támogatására. Ennek jelentős része fegyverekre, hadianyagra és hadiipari fejlesztésekre ment. Mégis, mindeközben sorra érkeznek a hírek túlszámlázott drónokról, silány minőségű felszerelésekről és gyanús cégeknek juttatott szerződésekről.

Az amerikai védelmi minisztérium főfelügyelője szerint 62,2 millió dollár értékű, úgynevezett EEUM-jelzésű hadifelszerelés – köztük éjjellátó eszközök, rakétaindító egységek és páncéltörő fegyverek – tűnt el Ukrajnában.

A Pentagon jelentése szerint a veszteségjelentések benyújtása átlagosan 301 napot késett, ami tízszerese a megengedett időnek. Eközben a Financial Times arról számolt be, hogy Ukrajna 2022 óta 770 millió dollárt fizetett ki előlegként olyan fegyverekért, amelyeket végül soha nem kapott meg. Egyes szerződések mögött kétes hátterű cégek is felbukkantak.