Horváth József szerint az Európai Unió 2014–2015 óta rossz irányba halad. A migrációs válság rossz kezelése gazdasági hanyatlást, politikai marginalizálódást és társadalmi feszültségeket eredményezett Nyugat-Európában. Ugyanakkor rámutatott, hogy az uniós politikusok hiába mondják azt, hogy ez a jelenség „együtt jár a XXI. századdal,” Washington képes volt gyorsan változtatni a migrációs politikán.
„A tűzzel játszik az EU” – drámai következményei lehetnek az orosz vagyon lefoglalásának
Horváth József biztonságpolitikai szakértő szerint az Európai Unió 2014–2015 óta rossz irányba halad, a migrációs válság kezelése gazdasági és politikai problémákat okozott Nyugat-Európában. Kiemelte, hogy a magyar külpolitika következetes és pragmatikus, erős diplomáciai kapcsolatokat ápol világszerte. A szakember szerint az orosz–ukrán háborúban el lehetett volna kerülni a súlyos veszteségeket, és az EU mostani próbálkozásait se Moszkva, se Washington nem veszi komolyan.
A biztonságpolitikai szakértő lapunknak kiemelte, hogy Orbán Viktor külpolitikája eltér az európai normáktól. Szerinte a magyar kormányfő a józan ész politikáját követi, aminek köszönhetően nemcsak Washingtonnal és Moszkvával, hanem Pekinggel, Jeruzsálemmel és Ankarával is jó diplomáciai kapcsolatokat ápol. Horváth hangsúlyozta, hogy a magyar külpolitika következetessége jelentős hatással van a magyar gazdaság és a külpolitika elismertségére világszerte.
Az orosz–ukrán háború kapcsán elmondta, hogy a konfliktus kezdetén, 2022 májusában meg lehetett volna előzni a háború súlyosbodását, ha akkor a brit miniszterelnök, Boris Johnson nem lép fel.
Ha Zelenszkij és köre nem folytatja ezt az értelmetlen háborút, akkor Ukrajna sokkal-sokkal jobb feltételekkel, százezrek életét és az ország infrastruktúráját megkímélve köthetett volna békét és nem veszítette volna el területének legalább 20 százalékát
– fogalmazott.
További Külföld híreink
Kiemelte, hogy Oroszország egyre magabiztosabb, hiszen a fronton az események az ő kezükre játszanak, és látják, hogy az európai uniós szankciók gyakorlatilag Európát sújtották és nem Oroszországot. Az sem véletlen szerinte, hogy a belga miniszterelnök ilyen kétségbeesetten igyekszik meggyőzni az uniós vezetőket, hogy álljanak el attól, hogy az orosz – döntő részében belga bankokban lévő – vagyont úgymond „államosítsák”,
ez egy láncreakciót indíthat el.
Az oroszok is pontosan látják és ezt ki is mondják, hogy ha ilyen megtörténhet az orosz vagyonnal, akkor más országok – amelyek abban a hiszemben helyezték el a pénzüket európai bankokban, hogy ott biztonságban van – elkezdhetik elutalni a pénzt onnan. Márpedig, ha az orosz vagyon lefoglalására sor kerül, akkor
egy hirtelen, nagy volumenű tőkekiáramlás fog megindulni, ami az európai gazdaságon lehet, hogy halálos sebet ejt.
A szakértő szerint az unió a tűzzel játszik.
További Külföld híreink
Az orosz–ukrán háború kapcsán elmondta, bízik abban, hogy jövőre legalább megindulhatnak az érdemi béketárgyalások.
Az Európai Uniónak a jelenleg zajló próbálkozásai egyébként az erőtlenségüket is mutatják, hiszen sem az Amerikai Egyesült Államok, sem az oroszok nem veszik komolyan az unió hirtelen kidolgozott alternatív elképzeléseit
– emelte ki. Kitért arra is, hogy az elmúlt napok legfontosabb híre volt Jermak lemondatása, aki korábban kint volt Washingtonban és tárgyalt az amerikaiakkal az orosz–ukrán háború lezárásának mikéntjéről. Írtunk róla, hogy benyújtotta lemondását Andrij Jermak, az ukrán elnöki iroda vezetője.
További Külföld híreink
Tehát úgy tűnik, hogy az amerikaiak ezzel üzentek Zelenszkijnek is, hogy innen már csak egy lépés az ő személye, tehát […] abba az irányba igyekeznek tolni Zelenszkijt, hogy az amerikai–orosz békemegállapodást neki el kell fogadnia – ez a személyes túlélésének is a záloga
– közölte Horváth József biztonságpolitikai szakértő.
Borítókép: Az ukrán és az amerikai elnök (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Balázs elmondta, mi az ami kulcskérdés Magyarország számára + videó
A miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán tett közzé bejegyzést.
Feszültség Kijevben: Jermak menesztése után Zelenszkij új csapattal vág neki a washingtoni tárgyalásoknak
A korrupciós botrány miatt kényszerültek a cserére.
Történelmi pillanat: XIV. Leó pápa először misézett Törökországban
Az egyházfő a tervek szerint ezután Libanonba utazik.
Pokoli éjszaka Kijevben: 38-an meghaltak az orosz támadásban
Befejeződtek a mentési munkálatok.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Balázs elmondta, mi az ami kulcskérdés Magyarország számára + videó
A miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán tett közzé bejegyzést.
Feszültség Kijevben: Jermak menesztése után Zelenszkij új csapattal vág neki a washingtoni tárgyalásoknak
A korrupciós botrány miatt kényszerültek a cserére.
Történelmi pillanat: XIV. Leó pápa először misézett Törökországban
Az egyházfő a tervek szerint ezután Libanonba utazik.
Pokoli éjszaka Kijevben: 38-an meghaltak az orosz támadásban
Befejeződtek a mentési munkálatok.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!