„A tűzzel játszik az EU” – drámai következményei lehetnek az orosz vagyon lefoglalásának

Kiemelte, hogy Oroszország egyre magabiztosabb, hiszen a fronton az események az ő kezükre játszanak, és látják, hogy az európai uniós szankciók gyakorlatilag Európát sújtották és nem Oroszországot. Az sem véletlen szerinte, hogy a belga miniszterelnök ilyen kétségbeesetten igyekszik meggyőzni az uniós vezetőket, hogy álljanak el attól, hogy az orosz – döntő részében belga bankokban lévő – vagyont úgymond „államosítsák”,

ez egy láncreakciót indíthat el.

Az oroszok is pontosan látják és ezt ki is mondják, hogy ha ilyen megtörténhet az orosz vagyonnal, akkor más országok – amelyek abban a hiszemben helyezték el a pénzüket európai bankokban, hogy ott biztonságban van – elkezdhetik elutalni a pénzt onnan. Márpedig, ha az orosz vagyon lefoglalására sor kerül, akkor

egy hirtelen, nagy volumenű tőkekiáramlás fog megindulni, ami az európai gazdaságon lehet, hogy halálos sebet ejt.

A szakértő szerint az unió a tűzzel játszik.