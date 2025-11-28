Orbán ViktorOroszországPutyin

Magyarország készen áll otthont adni a béketárgyalásoknak + videó

Orbán Balázs közösségi oldalán osztott meg egy friss videót a miniszterelnök moszkvai látogatásáról. Orbán Viktor a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott megbeszélésen hangsúlyozta, hogy hazánk továbbra is szuverén külpolitikát folytat.

Magyar Nemzet
2025. 11. 28. 22:30
Fotó: ALEXANDER NEMENOV Forrás: POOL
Orbán Balázs közösségi oldalán osztott meg egy friss videót a miniszterelnök moszkvai látogatásáról. Orbán Viktor a Vlagyimir Putyinnal folytatott találkozón hangsúlyozta, hazánk a nyomásgyakorlás ellenére is szuverén külpolitikát folytat. 

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy hazánk nagyra értékeli az orosz stabil szállításokat
Fotó: ALEXANDER NEMENOV / POOL

Magyarország kapcsolatai Oroszországgal folyamatosak, fontos területeken van köztünk együttműködés és nem is adtunk fel az együttműködésből semmilyen területet, semmilyen külső nyomásra – hangsúlyozta a miniszterelnök a tárgyaláson. 

Orbán Viktor egyúttal kiemelte: az Oroszországból érkező energiahordozók jelentik most is és a jövőben is a magyar energiaellátás alapját, hazánk pedig nagyra értékeli a stabil és kiszámítható szállításokat. 

A miniszterelnök egyúttal elmondta, hogy hazánk készen áll otthont adni a béketárgyalásoknak és készen állunk arra, hogy hozzájáruljunk a béketárgyalások sikeréhez, főként miután a szomszédunkban zajló háború blokkolja a gazdasági növekedést. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

