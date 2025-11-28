Magyarország készen áll otthont adni a béketárgyalásoknak + videó

Orbán Balázs közösségi oldalán osztott meg egy friss videót a miniszterelnök moszkvai látogatásáról. Orbán Viktor a Vlagyimir Putyinnal folytatott találkozón hangsúlyozta, hazánk a nyomásgyakorlás ellenére is szuverén külpolitikát folytat.
Magyarország kapcsolatai Oroszországgal folyamatosak, fontos területeken van köztünk együttműködés és nem is adtunk fel az együttműködésből semmilyen területet, semmilyen külső nyomásra – hangsúlyozta a miniszterelnök a tárgyaláson.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!