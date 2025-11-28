Szijjártó Péter: Amiért jöttünk, az megvan + videó

- Őt elhárítani, azt a veszélyt, hogy akár már karácsonyra is a magyar családok energiaszámlái a korábbiaknak a háromszorosára növekedjenek. Megállapodás született arról is, hogy a Paksi Atomerőmű építését jelentős mértékben felgyorsítjuk, minden technikai előkészítés az előzetesen megállapodott menetrendnek megfelelően zajlik, így február 5-én az első beton lekerül a földbe. Ennyi tehát az energiabiztonságról, amiért jöttünk, az megvan” – hangsúlyozta.

Második dolog, amit szeretnék önöknek mondani, az az, hogy a miniszterelnök ismételten megerősítette, hogy Magyarország a béke oldalán áll, Magyarországnak a béke az érdeke, Magyarország már eddig is nagyon sokat fizetett egy olyan háborúért, amihez semmi közünk nincsen, ezért azt szeretnénk, hogyha ez a háború minél előbb véget érne. Az orosz elnök pedig biztosított minket arról, hogy ha lesz békecsúcs, akkor az minden kétséget kizáróan Budapesten lesz.

– folytatta. „A harmadik dolog pedig, amit szeretnék mondani, hogy látom, hogy mennyien értetlenkednek emiatt a találkozó miatt, mennyien próbálják azt félreérteni vagy félreértelmezni, nekik csak egy dolgot szeretnék mondani. Magyarország egy szuverén ország. Magyarországnak szuverén külpolitikája van. Egy olyan külpolitika, amely a nemzeti érdekből indul ki, egy olyan olyan külpolitika, amelyben a döntések a nemzeti érdek mentén születnek meg” – hangsúlyozta.

„Magyarország ezen szuverén külpolitikájának keretében egy kölcsönös tiszteletre alapuló együttműködést folytat Oroszországgal. Egy olyan együttműködést, amely kiegyensúlyozott és egy olyan együttműködést, amely az alapja Magyarország energiabiztonságának, így abban vagyunk érdekeltek, hogy ez az együttműködés Oroszországgal továbbra is a kölcsönös tiszteletre alapuljon, továbbra is kiegyensúlyozott legyen és a mai találkozó mindehhez hozzájárult. Most köszönöm szépen önöknek a figyelmet, lassan majd indulunk haza. Viszontlátásra” – zárta.