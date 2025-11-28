Rendkívüli

Elnyelte az aranyvécé Zelenszkij jobbkezét: belebukott a korrupciós ügybe az ukrán kabinetfőnök

Vlagyimir PutyinbékecsúcsOrbán ViktorMagyarország

Szijjártó Péter: Békecsúcs Budapesten + videó

Orbán Viktor Moszkvában tárgyalt Vlagyimir Putyinnal. A magyar miniszterelnök méltatta az orosz energiaszállítások stabilitását, és jelezte, hogy Magyarország érdekelt az energetikai együttműködés folytatásában. Putyin elmondta, hogy Trump javaslata volt az orosz–ukrán háború lezárását célzó békecsúcs budapesti helyszíne. Az orosz elnök hangsúlyozta, örülne, ha a tárgyalások Magyarországon történnének.

Magyar Nemzet
2025. 11. 28. 16:13
Az orosz elnök és a magyar miniszterelnök
Az orosz elnök és a magyar miniszterelnök Forrás: AFP
Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, a magyar miniszterelnök Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozott Moszkvában. Orbán Viktor méltatta az orosz energiaszállítások stabilitását és kiszámíthatóságát, és kifejezte Magyarország érdekeltségét a kétoldalú energetikai együttműködés folytatásában.

A budapesti békecsúcs is szóba került Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin moszkvai találkozóján
Fotó: AFP

A találkozón Vlagyimir Putyin a budapesti békecsúcs lehetőségéről is beszélt:

Köszönöm, hogy pozitívan reagált a lehetséges találkozóra velem és az Egyesült Államok elnökével kifejezetten az önök országában 

– mondta az orosz elnök a magyar kormányfőnek. Azzal folytatta, hogy a budapesti helyszín ötlete Donald (Trump) javaslata volt, 

és ő rögtön mondta, hogy jók a kapcsolataink Magyarországgal, neked is Viktorral és nekem is, ezért javaslom ezt az opciót.

Ők pedig örömmel elfogadták azt az ajánlatot. Hozzátette, hogyha „a tárgyalásaink során eljutunk a budapesti helyszín használatáig, ennek én is nagyon fogok örülni, és szeretnék köszönetet mondani a segítőkészségükért!”

Borítókép: Az orosz elnök és a magyar miniszterelnök (Fotó: AFP)

Google News
