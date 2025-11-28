Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, a magyar miniszterelnök Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozott Moszkvában. Orbán Viktor méltatta az orosz energiaszállítások stabilitását és kiszámíthatóságát, és kifejezte Magyarország érdekeltségét a kétoldalú energetikai együttműködés folytatásában.
Szijjártó Péter: Békecsúcs Budapesten + videó
Orbán Viktor Moszkvában tárgyalt Vlagyimir Putyinnal. A magyar miniszterelnök méltatta az orosz energiaszállítások stabilitását, és jelezte, hogy Magyarország érdekelt az energetikai együttműködés folytatásában. Putyin elmondta, hogy Trump javaslata volt az orosz–ukrán háború lezárását célzó békecsúcs budapesti helyszíne. Az orosz elnök hangsúlyozta, örülne, ha a tárgyalások Magyarországon történnének.
A találkozón Vlagyimir Putyin a budapesti békecsúcs lehetőségéről is beszélt:
Köszönöm, hogy pozitívan reagált a lehetséges találkozóra velem és az Egyesült Államok elnökével kifejezetten az önök országában
– mondta az orosz elnök a magyar kormányfőnek. Azzal folytatta, hogy a budapesti helyszín ötlete Donald (Trump) javaslata volt,
és ő rögtön mondta, hogy jók a kapcsolataink Magyarországgal, neked is Viktorral és nekem is, ezért javaslom ezt az opciót.
Ők pedig örömmel elfogadták azt az ajánlatot. Hozzátette, hogyha „a tárgyalásaink során eljutunk a budapesti helyszín használatáig, ennek én is nagyon fogok örülni, és szeretnék köszönetet mondani a segítőkészségükért!”
Borítókép: Az orosz elnök és a magyar miniszterelnök (Fotó: AFP)
