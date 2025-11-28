Lázár János Facebook-bejegyzésében arról számolt be, hogy a magyar kormány legfontosabb célja változatlan: megőrizni Magyarország energiabiztonságát és fenntartani Európa legalacsonyabb energiaárait.
Lázár János: Washingtonban kezdtünk, Moszkvában folytatjuk!
Lázár János a közösségi oldalán hangsúlyozta: Magyarország mindent megtesz azért, hogy a magyar családok továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárait fizethessék. Washington után most Moszkvában folytatódnak a tárgyalások az ország energiaellátásának biztosításáról.
Az Európában folyamatosan emelkedő energiaárak mellett húsbavágó az, hogy Magyarország olcsó orosz földgázhoz és kőolajhoz jusson! Magyarországon a legalacsonyabbak ma az energiaárak egész Európában, és minden követ megmozgatunk, hogy ez így is maradhasson
– írta bejegyzésében a politikus. Hozzátette:
Washingtontól megkaptuk az időkorlát nélküli szankciómentességet, most pedig Moszkva következik. Ma azért tárgyalunk, hogy Magyarország energiabiztonságát garantáljuk!
Borítókép: Lázár János (Forrás: Facebook)
