Lázár János: Washingtonban kezdtünk, Moszkvában folytatjuk!

Lázár János a közösségi oldalán hangsúlyozta: Magyarország mindent megtesz azért, hogy a magyar családok továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárait fizethessék. Washington után most Moszkvában folytatódnak a tárgyalások az ország energiaellátásának biztosításáról.

Magyar Nemzet
2025. 11. 28. 13:32
Lázár János
Lázár János Facebook-bejegyzésében arról számolt be, hogy a magyar kormány legfontosabb célja változatlan: megőrizni Magyarország energiabiztonságát és fenntartani Európa legalacsonyabb energiaárait.

Lázár János
Lázár János (Forrás: Facebook)

Az Európában folyamatosan emelkedő energiaárak mellett húsbavágó az, hogy Magyarország olcsó orosz földgázhoz és kőolajhoz jusson! Magyarországon a legalacsonyabbak ma az energiaárak egész Európában, és minden követ megmozgatunk, hogy ez így is maradhasson

– írta bejegyzésében a politikus. Hozzátette:

Washingtontól megkaptuk az időkorlát nélküli szankciómentességet, most pedig Moszkva következik. Ma azért tárgyalunk, hogy Magyarország energiabiztonságát garantáljuk!

Borítókép: Lázár János (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

