Orbán Viktor a rezsivédelem érdekében Moszkvába utazik

A miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán számolt be róla, hogy Orbán Viktor Moszkvába utazik. A miniszterelnök célja, hogy Magyarországon ne alakuljon ki energiaválság, és ne emelkedjenek az energiaárak a háború és a szankciók következtében – írta Orbán Balázs.

A miniszterelnök politikai igazgatója Orbán Viktor moszkvai útjáról árult el részleteket. Fotó: MTI

A tét óriási, hiszen azt látjuk, hogy Európa számos országában már most komoly gondot okoznak a megemelkedett energiaárak, Szerbiában pedig egyik napról a másikra omlott össze az energiaellátás

– hangsúlyozta. Azzal folytatta, hogy a magyar kormány most minden eszközzel azért küzd, hogy Magyarországon hasonló helyzet ne alakulhasson ki, és hogy a magyar családokat megvédje a magas energiaáraktól.