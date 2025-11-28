szankciókrezsivédelemOrbán ViktorMagyarországMoszkva

Orbán Viktor a rezsivédelem érdekében Moszkvába utazik

Orbán Balázs új bejegyzést osztott meg a közösségi oldalán a miniszterelnök moszkvai útja kapcsán. Elárulta: a magyar kormányfő célja, hogy Magyarországon ne alakuljon ki energiaválság, ne emelkedjenek az energiaárak a háború és a szankciók következtében.

Magyar Nemzet
2025. 11. 28. 8:28
Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin Fotó: ALEXANDER NEMENOV Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán számolt be róla, hogy Orbán Viktor Moszkvába utazik. A miniszterelnök célja, hogy Magyarországon ne alakuljon ki energiaválság, és ne emelkedjenek az energiaárak a háború és a szankciók következtében – írta Orbán Balázs.

A miniszterelnök politikai igazgatója Orbán Viktor moszkvai útjáról árult el részleteket
A miniszterelnök politikai igazgatója Orbán Viktor moszkvai útjáról árult el részleteket. Fotó: MTI

A tét óriási, hiszen azt látjuk, hogy Európa számos országában már most komoly gondot okoznak a megemelkedett energiaárak, Szerbiában pedig egyik napról a másikra omlott össze az energiaellátás

– hangsúlyozta. Azzal folytatta, hogy a magyar kormány most minden eszközzel azért küzd, hogy Magyarországon hasonló helyzet ne alakulhasson ki, és hogy a magyar családokat megvédje a magas energiaáraktól.

Ezzel szemben Brüsszel továbbra is háborús logikában gondolkodik. Ennek része az is, hogy Magyarországnak le kellene válnia az orosz energiáról. Ha ezt végrehajtanánk, az a magyar háztartások számára azonnal három-négyszeres rezsiköltséget, valamint ezerforintos üzemanyagárat jelentene

– emelte ki. A politikai igazgató szerint Magyarország álláspontja világos: a magyar családok nem akarják megfizetni a háború és a szankciók árát magasabb energiaárak formájában, és amíg Magyarországnak nemzeti kormánya van, erre nem is fog sor kerülni.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy rendhagyó interjú készült Orbán Viktorral.

 

Borítókép: Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

add-square Orbán Viktor Moszkvában

Szijjártó Péter elmondta, hogy miért fontosak az orosz energiahordozók

Orbán Viktor Moszkvában 5 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKormányinfó

A kis Simor igazi hülye

Bayer Zsolt avatarja

Ismét rommá égett a telexes a Kormányinfón!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu