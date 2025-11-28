OroszországgázmoszkvaiOrbán ViktorszankciókminiszterelnökKossuth Rádióban

Rendhagyó interjú készült Orbán Viktorral

– Energiabiztonság és megfizethető, alacsony energiaárak a téli időszakban Magyarországon: ezért mentünk Washingtonba, és ezért megyek most el Moszkvába is – mondta Orbán Viktor miniszterelnök, aki péntek hajnalban a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren adott interjút a közmédiának.

2025. 11. 28. 7:13
Fotó: Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda
Moszkvába utazott Orbán Viktor miniszterelnök, aki indulás előtt, hajnali négy óra körül adott interjút a közmédiának, amit a Kossuth rádió péntek reggel a szokásos idősávban sugároz. A miniszterelnök elmondta, hogy a háború miatt kerülőúton kell repülni, ezért kell ennyire korán indulni. A kormányfő közölte, az orosz elnökkel folyó tárgyalások célja, hogy továbbra is biztosítsák Magyarország energiaellátását, ami csővezetéken gázt és olajat jelent. Hozzátette, nagy harc ez, egész Európában folyamatosan nőnek az árak, ami megviseli a háztartásokat. Magyarországon a legolcsóbb a rezsi, és hazánk mentességet kapott a szankciók alól, a mostani 

moszkvai tárgyalás célja pedig, hogy elegendő gázt kapjunk Oroszországtól, amivel biztosítani tudjuk Magyarország ellátását a téli időszakban.

A Putyinnal való tárgyaláson persze a béke kérdése is terítékre kerül majd. 

