Rendhagyó interjú készült Orbán Viktorral

Moszkvába utazott Orbán Viktor miniszterelnök, aki indulás előtt, hajnali négy óra körül adott interjút a közmédiának, amit a Kossuth rádió péntek reggel a szokásos idősávban sugároz. A miniszterelnök elmondta, hogy a háború miatt kerülőúton kell repülni, ezért kell ennyire korán indulni. A kormányfő közölte, az orosz elnökkel folyó tárgyalások célja, hogy továbbra is biztosítsák Magyarország energiaellátását, ami csővezetéken gázt és olajat jelent. Hozzátette, nagy harc ez, egész Európában folyamatosan nőnek az árak, ami megviseli a háztartásokat. Magyarországon a legolcsóbb a rezsi, és hazánk mentességet kapott a szankciók alól, a mostani

moszkvai tárgyalás célja pedig, hogy elegendő gázt kapjunk Oroszországtól, amivel biztosítani tudjuk Magyarország ellátását a téli időszakban.

A Putyinnal való tárgyaláson persze a béke kérdése is terítékre kerül majd.