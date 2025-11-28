Aggasztja az európaiakat az Északi Áramlat ügye

A vita újra felerősödött, miután Donald Tusk lengyel kormányfő azt mondta: a probléma nem a robbantás, hanem a vezeték megépítése volt. A lengyel bíróság később szabadon engedte a német fél által körözött gyanúsítottat, amit Tusk az ügy lezárásaként értékelt. A döntést több országban – köztük Magyarországon – bírálták, majd a lengyel külügyminiszter egy kijelentésével tovább fokozta a feszültséget

– számolt be a Századvég az elemzésében.

A robbantás ügye nemcsak politikai, hanem gazdasági teher is az EU számára. A vezeték korábban az olcsó orosz energia és a nyugati technológia összekapcsolódását jelképezte, mára azonban a közösség tehetetlenségének szimbólumává vált. A vizsgálatok Németországban még folynak, Svédország és Dánia viszont eredmény nélkül lezárta őket. A német nyomozás lassúságát többen politikai megfontolásokkal magyarázzák, mivel a bizonyítékok nyilvánosságra kerülése diplomáciai konfliktusokat idézhetne elő.

A bizonytalanság geopolitikai következményekkel is jár: azt az érzetet kelti, hogy az EU kritikus infrastruktúrája elleni támadás büntetlenül megúszható, ami jövőbeli szabotázsakciókat is ösztönözhet.

Finnország kivételével minden tagállamban többségben vannak azok, akik elfogadhatatlannak tartják a felelősség tisztázatlanságát.