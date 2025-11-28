Az európaiak többségét aggasztja, hogy három évvel az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantása után továbbra sincs hivatalosan megnevezett felelős. A Századvég kutatása szerint az uniós polgárok 63 százaléka elégedetlen a nyomozás elhúzódásával, amely teret adott politikailag motivált elméletek kialakulásának. A véleménnyel rendelkezők között megoszlanak a felelős kilétére vonatkozó nézetek: a felük Oroszországot tartja valószínű elkövetőnek, 21 százalékuk az Egyesült Államokat, 19 százalékuk pedig Ukrajnát.
Aggasztja az európaiakat az Északi Áramlat ügye
Három évvel az Északi Áramlat felrobbantása után az európaiak többsége továbbra is választ vár: ki követte el az EU egyik legsúlyosabb infrastruktúra elleni támadását? A Századvég friss kutatása szerint a lakosság 63 százaléka elégedetlen a nyomozás elhúzódásával, ami teret adott egymással versengő, politikailag érzékeny elméletek kialakulásának. A felelősről alkotott kép mára teljesen megosztott: egyesek Oroszországot, mások az Egyesült Államokat, illetve Ukrajnát tartják valószínű elkövetőnek, miközben a hivatalos vizsgálatok továbbra sem hoztak áttörést.
A vita újra felerősödött, miután Donald Tusk lengyel kormányfő azt mondta: a probléma nem a robbantás, hanem a vezeték megépítése volt. A lengyel bíróság később szabadon engedte a német fél által körözött gyanúsítottat, amit Tusk az ügy lezárásaként értékelt. A döntést több országban – köztük Magyarországon – bírálták, majd a lengyel külügyminiszter egy kijelentésével tovább fokozta a feszültséget
– számolt be a Századvég az elemzésében.
A robbantás ügye nemcsak politikai, hanem gazdasági teher is az EU számára. A vezeték korábban az olcsó orosz energia és a nyugati technológia összekapcsolódását jelképezte, mára azonban a közösség tehetetlenségének szimbólumává vált. A vizsgálatok Németországban még folynak, Svédország és Dánia viszont eredmény nélkül lezárta őket. A német nyomozás lassúságát többen politikai megfontolásokkal magyarázzák, mivel a bizonyítékok nyilvánosságra kerülése diplomáciai konfliktusokat idézhetne elő.
A bizonytalanság geopolitikai következményekkel is jár: azt az érzetet kelti, hogy az EU kritikus infrastruktúrája elleni támadás büntetlenül megúszható, ami jövőbeli szabotázsakciókat is ösztönözhet.
Finnország kivételével minden tagállamban többségben vannak azok, akik elfogadhatatlannak tartják a felelősség tisztázatlanságát.
A hivatalos információk hiánya alternatív elméletek széles körét hozta létre.
A narratívák időben változtak: a robbantás után eleinte Oroszországot emlegették, később az amerikai szerepvállalás került előtérbe, majd a jelenlegi – bizonyítékokkal nem megerősített – magyarázat szerint egy ukrán civil–katonai csoport lehet a felelős.
Ezek az elméletek országonként eltérően terjedtek, így az európai közvélemény mára mélyen megosztott a feltételezett felelősök kérdésében.
Borítókép: Az Északi Áramlat 2 gázvezeték (Fotó: AFP)
