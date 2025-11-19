Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Északi ÁramlatvádlottszabotázsakcióSzerhij KuznyecovgázvezetékLegfelsőbb Bíróság

Északi Áramlat: újabb fontos lépés a példátlan szabotázsakció felelőseinek felderítésében

Az olasz legfelsőbb bíróság döntése értelmében kiadhatják azt a férfit, akit az Északi Áramlat gázvezeték elleni robbantás kitervelőjeként tartanak számon, így újabb fontos lépés történhet a példátlan szabotázsakció felelőseinek felderítésében.

Magyar Nemzet
2025. 11. 19. 21:30
Döntött az olasz legfelsőbb bíróság Forrás: AFP
Mint arról lapunk is beszámolt, a bolognai fellebbviteli bíróság szeptemberben közölt határozata szerint kiadják Németországnak az augusztusban Olaszországban őrizetbe vett ukrán Szerhij Kuznyecovot, akit az Északi Áramlat gázvezeték 2022-es felrobbantásában való részvétellel gyanúsítanak. Kuznyecov ügyvédje a semmitőszékhez fordult az ítélettel szemben, az ország legfelsőbb bírósága azonban ma szigorú döntést hozott – számolt be róla a Stein.

Északi Áramlat: újabb fontos lépés a példátlan szabotázsakció felelőseinek felderítésében
Északi Áramlat: újabb fontos lépés a példátlan szabotázsakció felelőseinek felderítésében. Fotó: AFP

Az Északi Áramlat gázvezeték 2022-es felrobbantása továbbra is heves viták tárgya Európa-szerte. Németország két ukrán állampolgár ellen is nemzetközi elfogatóparancsot adott ki. Az olasz legfelsőbb bíróság most zöld utat adott a balti-tengeri Északi Áramlat gázvezetékek elleni támadások kitervelőjének kiadatásához. 

A római semmítőszék úgy döntött, hogy az ukrán állampolgárt átadhatják a német hatóságoknak

– jelentette be a vádlott ügyvédje.

A semmítőszék az utolsó jogorvoslati lehetőséget biztosította

Az ügyben hetekig tartó jogi huzavona volt, fellebbezési eljárásoknak köszönhetően az ügy egyre magasabb bírósági szintre került. 

Feltehetőleg Hamburgban fogják bíróság elé állítani a két gázvezeték elleni szabotázsakció koordinálásával gyanúsított férfit. 

A német szövetségi ügyészség robbantásban való bűnrészesség, szabotázs és jelentős vagyoni károkozással járó rongálás miatt indított eljárást.

A német szövetségi ügyészség által kiadott európai elfogatóparancs nyomán az olasz hatóságok augusztus 21-én fogták el a 49 éves Szerhij Kuznyecovot Rimini környékén. Az ukrán hadsereg egykori századosa egy kempingben tartózkodott, ahová augusztus 18-án érkezett családjával.

A német szövetségi főügyész korábbi közlése szerint Szerhij Kuznyecovot a gázvezetékek elleni robbantások egyik szervezőjeként azonosították. Tájékoztatásuk alapján a férfi ellen 

  • robbantásban való bűnrészesség, 
  • szabotázs, 
  • valamint jelentős anyagi kárt okozó rongálás miatt indult eljárás.

A nyomozás eddigi megállapításai szerint a férfi egy többfős csoport tagjaként 2022. szeptember 26-án helyezett el robbanószerkezeteket a Balti-tenger mélyén húzódó vezetékeken, Bornholm szigetének közelében. 

A csapat egy Rostockból indult vitorlással jutott el a művelet helyszínére, a hajót pedig egy német vállalattól bérelték, hamis iratokkal és közvetítők bevonásával. Mivel a detonációk Svédország, Dánia és Németország gazdasági övezeteit egyaránt érintették, mindhárom ország külön vizsgálatot indított. Stockholm és Koppenhága azonban időközben lezárta az eljárást, így a nyomozást jelenleg kizárólag a német hatóságok viszik tovább.

Az Északi Áramlat 2 soha nem lépett működésbe

Az Északi Áramlat 1 Oroszország egyik legfontosabb gázszállítási útvonala volt Németország felé egészen addig, amíg Moszkva 2022 augusztusában le nem állította a szállítást. Az Északi Áramlat 2 pedig soha nem lépett működésbe, miután Berlin az engedélyezést az ukrajnai háború kitörése előtt felfüggesztette.

Borítókép: Döntött az olasz legfelsőbb bíróság. Illusztráció (Fotó: AFP)

