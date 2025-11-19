Mint arról lapunk is beszámolt, a bolognai fellebbviteli bíróság szeptemberben közölt határozata szerint kiadják Németországnak az augusztusban Olaszországban őrizetbe vett ukrán Szerhij Kuznyecovot, akit az Északi Áramlat gázvezeték 2022-es felrobbantásában való részvétellel gyanúsítanak. Kuznyecov ügyvédje a semmitőszékhez fordult az ítélettel szemben, az ország legfelsőbb bírósága azonban ma szigorú döntést hozott – számolt be róla a Stein.

Északi Áramlat: újabb fontos lépés a példátlan szabotázsakció felelőseinek felderítésében. Fotó: AFP

Az Északi Áramlat gázvezeték 2022-es felrobbantása továbbra is heves viták tárgya Európa-szerte. Németország két ukrán állampolgár ellen is nemzetközi elfogatóparancsot adott ki. Az olasz legfelsőbb bíróság most zöld utat adott a balti-tengeri Északi Áramlat gázvezetékek elleni támadások kitervelőjének kiadatásához.